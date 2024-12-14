Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 000
Количество обращений к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило 800 000, сообщают «Вести» со ссылкой на данные Народного фронта.
По состоянию на 12:00 мск 14 декабря на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило 818 154 обращения, говорится в сообщении. 12 декабря количество обращений превысило 500 000, а самыми популярными темами стали развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины и социальные выплаты.
Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта. Он также пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине.