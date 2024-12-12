Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 500 000

Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта. Он также пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.