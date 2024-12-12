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Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 500 000

Ведомости

Количество обращений к совмещенному формату прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило 500 000. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Самыми популярными темами стали развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины и социальные выплаты.

Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта. Он также пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.

Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 14 декабря. Президент России отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений глава государства успел ответить на 67. Основной темой мероприятия 2023 г. стала спецоперация на Украине, в том числе Путин призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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