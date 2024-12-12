Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 500 000
Количество обращений к совмещенному формату прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило 500 000. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Самыми популярными темами стали развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины и социальные выплаты.
Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта. Он также пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 14 декабря. Президент России отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений глава государства успел ответить на 67. Основной темой мероприятия 2023 г. стала спецоперация на Украине, в том числе Путин призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.