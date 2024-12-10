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Больше 300 000 обращений уже поступило к «Итогам года с Владимиром Путиным»

Чаще всего активность проявляют женщины
Ведомости

Больше 300 000 обращений уже поступило к совмещенному формату прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле уже имеют представление о возрастных параметрах обратившихся и основных проблемах. Уже сейчас можно сказать, что женщины обращаются на прямую линию чаще мужчин.

«Мы имеем представление о рейтинге, так сказать, из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», – рассказал Песков.

По словам Пескова, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением «Народного фронта». В работе задействован искусственный интеллект Giga.chat от «Сбербанка», «который тоже очень эффективно помогает нам анализировать поступающие обращения», чтобы потом информировать о них президента.

«Сейчас время такое, когда работа кипит», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле также пообещали не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки, хотя «по объективным причинам все эти просьбы невозможно удовлетворить», тем более к Новому году.

«У нас ОНФ уже после мероприятия в течении целого года ведет очень напряженную работу по обработке каждого обращения» – заметил Песков.

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. На ней будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Песков сообщил, что американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2024 г., не будет на мероприятии.

Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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