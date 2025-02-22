В Босфорском проливе приостановили движение судов
Движение судов по Босфорскому проливу приостановлено в обоих направлениях, сообщает DHA со ссылкой на заявление главного управления безопасности побережья минтранса Турции. Пролив закрыли для судоходства на фоне снегопада, который продолжается в Стамбуле несколько дней.
Снег в Стамбуле начал идти 19 февраля, а ближайшая ночь может стать одной из самых холодных, передает Milliyet. Ожидается, что осадки на территории провинции не прекратятся до полудня 23 февраля, затем возможны гололедица и заморозки.
Из-за непогоды в Стамбуле на следующей неделе могут закрыть школы, отмечает Milliyet. Губернатор Давут Гюль сообщил, что решение об этом еще не принято и будет зависеть от погодных условий. Турецкие власти на фоне снегопадов также запретили проезд большегрузного транспорта по нескольким дорогам, в том числе автомагистралям в Стамбуле, Коджаэли, Сакарье, Дюздже, Болу и Анкаре.
По прогнозам метеорологов, до 25 февраля температура по всей стране будет на 6-8 градусов ниже нормы. В Анкаре температура опустится до минус 10-11 градусов, в Стамбуле – до минус 2-3 градусов.