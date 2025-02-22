В Босфорском проливе приостановили движение судов

Из-за непогоды в Стамбуле на следующей неделе могут закрыть школы, отмечает Milliyet. Губернатор Давут Гюль сообщил, что решение об этом еще не принято и будет зависеть от погодных условий. Турецкие власти на фоне снегопадов также запретили проезд большегрузного транспорта по нескольким дорогам, в том числе автомагистралям в Стамбуле, Коджаэли, Сакарье, Дюздже, Болу и Анкаре.