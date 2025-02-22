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В Босфорском проливе приостановили движение судов

Ведомости

Движение судов по Босфорскому проливу приостановлено в обоих направлениях, сообщает DHA со ссылкой на заявление главного управления безопасности побережья минтранса Турции. Пролив закрыли для судоходства на фоне снегопада, который продолжается в Стамбуле несколько дней.

Снег в Стамбуле начал идти 19 февраля, а ближайшая ночь может стать одной из самых холодных, передает Milliyet. Ожидается, что осадки на территории провинции не прекратятся до полудня 23 февраля, затем возможны гололедица и заморозки.

Из-за непогоды в Стамбуле на следующей неделе могут закрыть школы, отмечает Milliyet. Губернатор Давут Гюль сообщил, что решение об этом еще не принято и будет зависеть от погодных условий. Турецкие власти на фоне снегопадов также запретили проезд большегрузного транспорта по нескольким дорогам, в том числе автомагистралям в Стамбуле, Коджаэли, Сакарье, Дюздже, Болу и Анкаре.

По прогнозам метеорологов, до 25 февраля температура по всей стране будет на 6-8 градусов ниже нормы. В Анкаре температура опустится до минус 10-11 градусов, в Стамбуле – до минус 2-3 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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