Роднина заявила о невозможности путешествовать из-за персональных санкций

Депутат отметила, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций, что в ближайшее время это не произойдет, но «ничто не вечно». По словам Родниной, первое время после введения ограничений она не ощущала их из-за пандемии коронавируса, но после становилось сложно «найти пути передвижения». «Но не могу сказать, что я страдаю. Моя работа от этого никак не зависит», – добавила она.