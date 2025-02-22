Роднина заявила о невозможности путешествовать из-за персональных санкций
Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о невозможности путешествовать в связи с введенными против нее санкциями США, Евросоюза и Украины. Об этом она рассказала Sport24.
«Конечно, они на мне сказались. Я ведь нахожусь не только под американскими санкциями, но еще и под европейскими, и украинскими. Из-за них не могу путешествовать, есть куча ограничений», – сказала Роднина.
Депутат отметила, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций, что в ближайшее время это не произойдет, но «ничто не вечно». По словам Родниной, первое время после введения ограничений она не ощущала их из-за пандемии коронавируса, но после становилось сложно «найти пути передвижения». «Но не могу сказать, что я страдаю. Моя работа от этого никак не зависит», – добавила она.
Снятие санкций может облегчить многие процессы, как в рамках депутатской работы, так и в спорте, где последние годы возникло «множество проблем», указала Роднина. Советская фигуристка находится под персональными санкциями Украины, США, Евросоюза, Канады, Великобритании и других стран.