Во Франции бездомные выиграли 500 000 евро с помощью украденной карты
Двое бездомных украли банковскую карту во французской Тулузе и купили лотерейный билет, который оказался выигрышным. Сумма приза оказалась максимально возможной и составила 500 000 евро, но пока непонятно, кому она достанется, передает Le Parisien.
Два человека обокрали жителя Тулузы по имени Жан-Давид еще 3 февраля. По данным Le Parisien, бездомные забрали рюкзак мужчины из припаркованной машины. Француз заявил, что его автомобиль был взломан. В банке он выяснил, что злоумышленники потратили 52,50 евро с помощью бесконтактных платежей. Из выписки он также узнал, что сумма списалась в табачной лавке, а продавец сообщил мужчине, что скретч-карты купили двое мужчин, похожих на бездомных.
«Их поведение показалось ему подозрительным, поскольку они попытались оплатить покупку первой картой, что сработало, а затем захотели совершить вторую покупку, но бесконтактный платеж не удался, и они не смогли ввести код», – говорится в статье.
Пострадавший обратился к неизвестным, заявив, что хочет договориться о разделе выигрыша. Мужчина надеется, что с ним свяжутся через его адвоката. По данным СМИ, подозреваемые пока не пришли за выигрышем, а оператор лотереи на время проведения расследования заблокировал билет. Забрать выигрыш необходимо до 5 марта.