Во Франции бездомные выиграли 500 000 евро с помощью украденной карты

Два человека обокрали жителя Тулузы по имени Жан-Давид еще 3 февраля. По данным Le Parisien, бездомные забрали рюкзак мужчины из припаркованной машины. Француз заявил, что его автомобиль был взломан. В банке он выяснил, что злоумышленники потратили 52,50 евро с помощью бесконтактных платежей. Из выписки он также узнал, что сумма списалась в табачной лавке, а продавец сообщил мужчине, что скретч-карты купили двое мужчин, похожих на бездомных.