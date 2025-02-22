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Во Франции бездомные выиграли 500 000 евро с помощью украденной карты

Ведомости

Двое бездомных украли банковскую карту во французской Тулузе и купили лотерейный билет, который оказался выигрышным. Сумма приза оказалась максимально возможной и составила 500 000 евро, но пока непонятно, кому она достанется, передает Le Parisien.

Два человека обокрали жителя Тулузы по имени Жан-Давид еще 3 февраля. По данным Le Parisien, бездомные забрали рюкзак мужчины из припаркованной машины. Француз заявил, что его автомобиль был взломан. В банке он выяснил, что злоумышленники потратили 52,50 евро с помощью бесконтактных платежей. Из выписки он также узнал, что сумма списалась в табачной лавке, а продавец сообщил мужчине, что скретч-карты купили двое мужчин, похожих на бездомных. 

«Их поведение показалось ему подозрительным, поскольку они попытались оплатить покупку первой картой, что сработало, а затем захотели совершить вторую покупку, но бесконтактный платеж не удался, и они не смогли ввести код», – говорится в статье.

Пострадавший обратился к неизвестным, заявив, что хочет договориться о разделе выигрыша. Мужчина надеется, что с ним свяжутся через его адвоката. По данным СМИ, подозреваемые пока не пришли за выигрышем, а оператор лотереи на время проведения расследования заблокировал билет. Забрать выигрыш необходимо до 5 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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