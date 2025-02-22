Андреева стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA-1000
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв датчанку Клару Таусон.
В финальном матче 17-летняя Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в свою пользу. В ходе турнира россиянка обыграла чемпионок «Большого шлема» Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Маркету Вондроушову, став самой юной теннисисткой с подобным достижением после Марии Шараповой в 2004 г. В последний раз это удалось россиянке Марии Шараповой на Уимблдоне.
В возрасте 17 лет и 298 дней Мирра стала самой молодой финалисткой турниров серии WTA-1000 с момента их основания в 2009 г. Финал в Дубае стал для теннисистки третьим в карьере и первым на уровне WTA-1000. В июле 2024 г. она взяла титул на турнире WTA-250 в Яссах, а в финале турнира WTA-500 в Нинбо уступила Дарье Касаткиной.
Сейчас Андреева занимает 14-ю строчку мирового рейтинга, являясь третьей среди российских теннисисток. За выход в финал она заработала 650 рейтинговых очков и более $350 000 призовых. За победу в турнире россиянка получит 1000 очков и почти $600 000 призовых.