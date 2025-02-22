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Андреева стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA-1000

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Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв датчанку Клару Таусон.

В финальном матче 17-летняя Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в свою пользу. В ходе турнира россиянка обыграла чемпионок «Большого шлема» Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Маркету Вондроушову, став самой юной теннисисткой с подобным достижением после Марии Шараповой в 2004 г. В последний раз это удалось россиянке Марии Шараповой на Уимблдоне.

В возрасте 17 лет и 298 дней Мирра стала самой молодой финалисткой турниров серии WTA-1000 с момента их основания в 2009 г. Финал в Дубае стал для теннисистки третьим в карьере и первым на уровне WTA-1000. В июле 2024 г. она взяла титул на турнире WTA-250 в Яссах, а в финале турнира WTA-500 в Нинбо уступила Дарье Касаткиной.

Сейчас Андреева занимает 14-ю строчку мирового рейтинга, являясь третьей среди российских теннисисток. За выход в финал она заработала 650 рейтинговых очков и более $350 000 призовых. За победу в турнире россиянка получит 1000 очков и почти $600 000 призовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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