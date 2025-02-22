Андреева стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA-1000

В возрасте 17 лет и 298 дней Мирра стала самой молодой финалисткой турниров серии WTA-1000 с момента их основания в 2009 г. Финал в Дубае стал для теннисистки третьим в карьере и первым на уровне WTA-1000. В июле 2024 г. она взяла титул на турнире WTA-250 в Яссах, а в финале турнира WTA-500 в Нинбо уступила Дарье Касаткиной.