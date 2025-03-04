Общество «Знание» запустило форму для сообщения о «подозрительных лекциях»

31 января в Госдуму внесли законопроект о том, что действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иноагентов Минюста. Также НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.