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Общество «Знание» запустило форму для сообщения о «подозрительных лекциях»

Ведомости

На сайте Российского общества «Знание» появилась форма для сообщения о «подозрительных лекциях». Функция размещена в самом низу главной страницы организации.

Согласно форме, пользователь может указать дату и время проведения лекции, регион и место встречи, а также сообщить имя спикера и название лекции. Пользователь в комментарии может указать, что «конкретно вызвало подозрение».

Критерии выявления подозрительных мероприятий не указываются. Пользователь может направить донесение анонимно.

31 января в Госдуму внесли законопроект о том, что действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иноагентов Минюста. Также НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Ведомости» писали, что инициатива группы депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым может пресечь любую просветительскую и образовательную работу иноагентов. Сейчас иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность, но только в отношении несовершеннолетних.

Согласно пояснительной записке, законопроект депутатов Госдумы разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран». Таким образом, после принятия инициативы иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России.

3 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что правительство поддержало проект закона о запрете участия иноагентов в образовании и просвещении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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