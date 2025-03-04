Общество «Знание» запустило форму для сообщения о «подозрительных лекциях»
На сайте Российского общества «Знание» появилась форма для сообщения о «подозрительных лекциях». Функция размещена в самом низу главной страницы организации.
Согласно форме, пользователь может указать дату и время проведения лекции, регион и место встречи, а также сообщить имя спикера и название лекции. Пользователь в комментарии может указать, что «конкретно вызвало подозрение».
Критерии выявления подозрительных мероприятий не указываются. Пользователь может направить донесение анонимно.
31 января в Госдуму внесли законопроект о том, что действие лицензии на образовательную деятельность будет прекращено, если лицензиат будет включен в реестр иноагентов Минюста. Также НКО-иноагенты не могут быть внесены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Ведомости» писали, что инициатива группы депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым может пресечь любую просветительскую и образовательную работу иноагентов. Сейчас иноагенты не могут вести образовательную или просветительскую деятельность, но только в отношении несовершеннолетних.
Согласно пояснительной записке, законопроект депутатов Госдумы разработан «в целях совершенствования регулирования деятельности иностранных агентов» и с учетом «расширения деструктивного влияния иностранных агентов на важнейшие институты российского общества и увеличения финансирования их деятельности со стороны западных стран». Таким образом, после принятия инициативы иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России.