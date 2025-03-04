Трамп пригрозил отчислениями и арестами студентам за участие в митингах

За последний год в США дважды проходили крупные акции протеста. Первые были посвящены конфликту в Газе, вторые – администрации Трампа. В 2024 г. в США начались студенческие акции против политики США на Ближнем Востоке. Недовольство студентов даже пришлось испытать спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону. 24 апреля он посетил Колумбийский университет, где был освистан. После этого Джонсон заявил о возможном задействовании сил Нацгвардии США в случае радикализации протестов. Сообщалось, что протесты охватили более 40 американских университетов. Студенты выступали против финансирования вооруженных сил Израиля.