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Трамп пригрозил отчислениями и арестами студентам за участие в митингах

Ведомости

Студенты, принимающие участие в незаконных митингах в США, будут отчислены или арестованы, написал на своей странице в Truth президент США Дональд Трамп, добавив, что вузы также могут быть отключены от федеральной поддержки. Агитаторов Трамп предложил депортировать.

«Все федеральное финансирование будет прекращаться для любого колледжа, школы или университета, который разрешает незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы», – написал Трамп, не уточнив, о каких именно протестах идет речь.

За последний год в США дважды проходили крупные акции протеста. Первые были посвящены конфликту в Газе, вторые – администрации Трампа. В 2024 г. в США начались студенческие акции против политики США на Ближнем Востоке. Недовольство студентов даже пришлось испытать спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону. 24 апреля он посетил Колумбийский университет, где был освистан. После этого Джонсон заявил о возможном задействовании сил Нацгвардии США в случае радикализации протестов. Сообщалось, что протесты охватили более 40 американских университетов. Студенты выступали против финансирования вооруженных сил Израиля.

18 января 2025 г. в США стартовала новая акция протеста – «Народный марш», уже направленная против администрации США, еще до инаугурации. С самого утра метро Вашингтона было переполнено людьми, спешащими на протест. Промозглая погода не остановила желающих пройтись по центру Вашингтона и выразить свое недовольство результатами выборов и планами следующей администрации. Сотни человек организаторы привезли в американскую столицу на автобусах из других штатов, включая Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Мэн, Огайо и Род-Айленд.

Местами сбора участников стали три площади в центре города. На Фаррагут-сквер (Farragut Square) собрались активисты, которые фокусировались на проблемах демократии, иммиграции, на антимилитаризме и климате. На площади Макферсон (McPherson Square) встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия и тюремной системы. В парке Франклина (Franklin Park) собрались люди, которых волновали вопросы гендерной справедливости и репродуктивных прав.

Из этих трех локаций участники мероприятия маршем прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около двух часов. Также в последние недели сообщалось о небольших акциях протеста из-за увольнений и усиления депортаций из США нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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