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Артиста Петросяна госпитализировали в Москве

Ведомости

Народный артист РСФСР комик Евгений Петросян был госпитализирован в Москве 8 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.

«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», – сказал собеседник агентства. Причина и место госпитализации не уточняются.

Днем 8 марта Telegram-канал Baza сообщил, что Петросян госпитализирован в Москве и находится в реанимации. По данным канала, Петросяну стало плохо сегодня утром, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали желудочно-кишечное кровотечение и планируется операция.

Петросяну 79 лет. Работал в жанре конферанса с 1962 по 1974 г. В начале карьеры в 1960-х работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, с 1969 по 1989 гг. служил в Москонцерте. В 1970 г. был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

Был удостоен звания народного артиста РСФСР в 1991 г. В 1995 г. награжден орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры. Указ о награждении подписал тогда президент РФ Борис Ельцин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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