Артиста Петросяна госпитализировали в Москве
Народный артист РСФСР комик Евгений Петросян был госпитализирован в Москве 8 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста.
«Евгения Вагановича действительно госпитализировали сегодня утром», – сказал собеседник агентства. Причина и место госпитализации не уточняются.
Днем 8 марта Telegram-канал Baza сообщил, что Петросян госпитализирован в Москве и находится в реанимации. По данным канала, Петросяну стало плохо сегодня утром, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали желудочно-кишечное кровотечение и планируется операция.
Петросяну 79 лет. Работал в жанре конферанса с 1962 по 1974 г. В начале карьеры в 1960-х работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, с 1969 по 1989 гг. служил в Москонцерте. В 1970 г. был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.
Был удостоен звания народного артиста РСФСР в 1991 г. В 1995 г. награжден орденом Почета за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области искусства и культуры. Указ о награждении подписал тогда президент РФ Борис Ельцин.