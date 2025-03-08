Артиста Петросяна госпитализировали в Москве

Петросяну 79 лет. Работал в жанре конферанса с 1962 по 1974 г. В начале карьеры в 1960-х работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, с 1969 по 1989 гг. служил в Москонцерте. В 1970 г. был удостоен звания лауреата 3-й премии на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.