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Скончался глава ассоциации ветеранов «Альфы» Александр Мирошниченко

Ведомости

На 72-м году жизни скоропостижно скончался президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Об этом сообщается на сайте организации.

Как указано в сообщении, Мирошниченко родился 3 июля 1953 г. в Москве, в 1977 г. окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978 г. начал службу в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР.

В 1993 г. был назначен заместителем, а в 1994 – первым заместителем начальника группы «А» Главного управления охраны России. В составе «Альфы» участвовал в освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке и др.

В 1998-1999 гг. возглавлял управление «А» Центра специального назначения ФСБ России. Позже занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ – начальника штаба. После службы в ФСБ Мирошниченко занимал пост вице-губернатора Тверской области и работал помощником министра обороны.

За годы службы был удостоен наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, два ордена Мужества, ордена Красной Звезды, «За военные заслуги» и Почета, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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