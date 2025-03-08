Скончался глава ассоциации ветеранов «Альфы» Александр Мирошниченко
На 72-м году жизни скоропостижно скончался президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Об этом сообщается на сайте организации.
Как указано в сообщении, Мирошниченко родился 3 июля 1953 г. в Москве, в 1977 г. окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в Ленинграде. С 1978 г. начал службу в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР.
В 1993 г. был назначен заместителем, а в 1994 – первым заместителем начальника группы «А» Главного управления охраны России. В составе «Альфы» участвовал в освобождении заложников в Буденновске, на Дубровке и др.
В 1998-1999 гг. возглавлял управление «А» Центра специального назначения ФСБ России. Позже занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ – начальника штаба. После службы в ФСБ Мирошниченко занимал пост вице-губернатора Тверской области и работал помощником министра обороны.
За годы службы был удостоен наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, два ордена Мужества, ордена Красной Звезды, «За военные заслуги» и Почета, а также медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».