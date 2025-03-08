Состояние папы римского Франциска улучшается
Там отметили, что его температура в норме, дыхание улучшилось, а результаты анализов остаются стабильными. Понтифик чередует отдых с работой и продолжает выполнять свои обязанности.
3 марта у него дважды произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности, потребовавшие возобновления неинвазивной вентиляции легких. Это было вызвано бронхоспазмом и скоплением слизи в бронхах. Несмотря на улучшение, прогноз врачей остается сдержанным.
Франциск был госпитализирован 14 февраля с бронхитом, который обострился на фоне рецидива. Из-за этого он несколько раз не смог читать катехизис и поручал это помощнику.
27 февраля Associated Press сообщило, что он опроверг слухи о подготовке конклава, но его расписание было сокращено.