В Латакии произошел мощный взрыв
В Сирии на юге Латакии произошел мощный взрыв, причина пока неизвестна, сообщает агентство Sana.
На место происшествия направляются группы экстренного реагирования для оценки ситуации и оказания помощи, передает агентство. По предварительным данным гражданской обороны, есть пострадавшие среди мирных жителей, люди оказались заблокированы под завалами из-за взрыва.
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом здании, в результате погибли три человека, пишет Shafaq со ссылкой на сирийские СМИ. Еще 12 человек получили ранения. Спасатели и местные жители продолжают поиски раненых и пропавших без вести. Министерство здравоохранения Сирии подтвердило данные о жертвах и предупредило, что их число может возрасти, отмечает издание.