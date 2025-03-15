В Латакии произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в четырехэтажном жилом здании, в результате погибли три человека, пишет Shafaq со ссылкой на сирийские СМИ. Еще 12 человек получили ранения. Спасатели и местные жители продолжают поиски раненых и пропавших без вести. Министерство здравоохранения Сирии подтвердило данные о жертвах и предупредило, что их число может возрасти, отмечает издание.