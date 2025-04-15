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На 74-м году жизни скончался бывший барабанщик группы Judas Priest Лес Бинкс

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Бывший барабанщик хэви-метал группы Judas Priest Лес Бинкс скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил музыкальный коллектив на странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Спасибо Лес, твое признание будет жить», – говорится в сообщении.

Бинкс родился в Портдауне в Северной Ирландии в 1951 г. Он выступал в составе Judas Priest с 1977 по 1979 г. С его участием был записаны альбомы Stained Class, Killing Machine и Unleashed in the East.

Judas Priest – британская группа, которая определила звучание жанра хэви-метал 1970-х гг., а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом. Дискография Judas Priest насчитывает 18 студийных альбомов, пять концертных и 17 сборников. В 2022 г. коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Основателями группы являются вокалист Эл Аткинс, гитарист Кеннет Даунинг и бас-гитарист Иэн Хилл, единственный бессменный участник. Относительно нестабильным звеном коллектива всегда являлось место барабанщика – за 40 лет существования в группе сменилось девять ударников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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