На 74-м году жизни скончался бывший барабанщик группы Judas Priest Лес Бинкс
Бывший барабанщик хэви-метал группы Judas Priest Лес Бинкс скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил музыкальный коллектив на странице в Instagram
«Спасибо Лес, твое признание будет жить», – говорится в сообщении.
Бинкс родился в Портдауне в Северной Ирландии в 1951 г. Он выступал в составе Judas Priest с 1977 по 1979 г. С его участием был записаны альбомы Stained Class, Killing Machine и Unleashed in the East.
Judas Priest – британская группа, которая определила звучание жанра хэви-метал 1970-х гг., а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом. Дискография Judas Priest насчитывает 18 студийных альбомов, пять концертных и 17 сборников. В 2022 г. коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Основателями группы являются вокалист Эл Аткинс, гитарист Кеннет Даунинг и бас-гитарист Иэн Хилл, единственный бессменный участник. Относительно нестабильным звеном коллектива всегда являлось место барабанщика – за 40 лет существования в группе сменилось девять ударников.