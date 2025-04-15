На 74-м году жизни скончался бывший барабанщик группы Judas Priest Лес Бинкс

Judas Priest – британская группа, которая определила звучание жанра хэви-метал 1970-х гг., а также оказала огромное влияние на дальнейшее развитие этого стиля в целом. Дискография Judas Priest насчитывает 18 студийных альбомов, пять концертных и 17 сборников. В 2022 г. коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Основателями группы являются вокалист Эл Аткинс, гитарист Кеннет Даунинг и бас-гитарист Иэн Хилл, единственный бессменный участник. Относительно нестабильным звеном коллектива всегда являлось место барабанщика – за 40 лет существования в группе сменилось девять ударников.