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ФАС начала внеплановые антикартельные проверки фармкомпаний

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проведению внеплановых антикартельных проверок ряда фармацевтических компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Под подозрение попали компании АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм». Их подозревают в организации картельного сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов.

Известно, что закупки осуществлялись для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России.

В рамках проверки сотрудники ФАС провели осмотры офисов указанных компаний, расположенных в Москве и Московской области. В ходе мероприятий регулятор копирует информацию, необходимую для анализа ситуации.

«Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации», – пояснили в ФАС.

14 апреля сообщалось, что участники дорожного картеля на юге РФ оплатили более 396 млн руб. штрафа. Сговор тогда выявили между шестью строительными компаниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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