ФАС начала внеплановые антикартельные проверки фармкомпаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проведению внеплановых антикартельных проверок ряда фармацевтических компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Под подозрение попали компании АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм». Их подозревают в организации картельного сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов.
Известно, что закупки осуществлялись для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России.
В рамках проверки сотрудники ФАС провели осмотры офисов указанных компаний, расположенных в Москве и Московской области. В ходе мероприятий регулятор копирует информацию, необходимую для анализа ситуации.
«Окончательные выводы служба сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации», – пояснили в ФАС.
14 апреля сообщалось, что участники дорожного картеля на юге РФ оплатили более 396 млн руб. штрафа. Сговор тогда выявили между шестью строительными компаниями.