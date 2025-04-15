Генпрокуратура требует изъять у экс-полицейского пять квартир в Дубае

В 2022 г. московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества на сумму около 180 млн руб., принадлежавшего бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову. В период службы в правоохранительных органах он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Болгарии. Также в списке имущества значился автомобиль.