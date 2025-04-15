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Генпрокуратура требует изъять у экс-полицейского пять квартир в Дубае

Ведомости

Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ, чтобы изъять пять квартир в Дубае, принадлежащих бывшему сотруднику российской полиции. Общая стоимость недвижимости превышает 3 млн дирхам (около 67 млн руб.). Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.

По словам Краснова, ранее он делился опытом конфискации имущества, законность источников приобретения которого не была подтверждена чиновниками. В начале текущего года компетентным органам ОАЭ были направлены документы для исполнения соответствующего судебного решения.

В 2022 г. московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества на сумму около 180 млн руб., принадлежавшего бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову. В период службы в правоохранительных органах он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Болгарии. Также в списке имущества значился автомобиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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