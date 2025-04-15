Генпрокуратура требует изъять у экс-полицейского пять квартир в Дубае
Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ, чтобы изъять пять квартир в Дубае, принадлежащих бывшему сотруднику российской полиции. Общая стоимость недвижимости превышает 3 млн дирхам (около 67 млн руб.). Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.
По словам Краснова, ранее он делился опытом конфискации имущества, законность источников приобретения которого не была подтверждена чиновниками. В начале текущего года компетентным органам ОАЭ были направлены документы для исполнения соответствующего судебного решения.
В 2022 г. московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества на сумму около 180 млн руб., принадлежавшего бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову. В период службы в правоохранительных органах он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Болгарии. Также в списке имущества значился автомобиль.