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Роспотребнадзор опроверг фейк о закрытии курортов в Крыму и Краснодарском крае

Ведомости

В интернете распространяется поддельный документ, якобы подписанный главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В нем утверждается, что из-за экологической угрозы введен запрет на курортный сезон-2025 в ряде районов Крыма и Краснодарского края. Но в пресс-службе Роспотребнадзора эти данные официально опровергли.

В фальшивом документе говорится, что уровень содержания токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон значительно превышает допустимые нормы. И из-за этого якобы ввели запрет на проведение курортного сезона в Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также Керчи. Также в фейке указывается приостановка работы санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 г.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что анализы качества питьевой воды, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не выявили каких-либо отклонений от норм.

Исследования состояния атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского, Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе показали их соответствие всем санитарным требованиям. Эти территории находятся вне зоны риска.

«Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам», – пояснили санврачи.

14 марта вице-премьер Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что туристический сезон на юге откроется в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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