Роспотребнадзор опроверг фейк о закрытии курортов в Крыму и Краснодарском крае

В фальшивом документе говорится, что уровень содержания токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон значительно превышает допустимые нормы. И из-за этого якобы ввели запрет на проведение курортного сезона в Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также Керчи. Также в фейке указывается приостановка работы санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 г.