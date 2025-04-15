Роспотребнадзор опроверг фейк о закрытии курортов в Крыму и Краснодарском крае
В интернете распространяется поддельный документ, якобы подписанный главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В нем утверждается, что из-за экологической угрозы введен запрет на курортный сезон-2025 в ряде районов Крыма и Краснодарского края. Но в пресс-службе Роспотребнадзора эти данные официально опровергли.
В фальшивом документе говорится, что уровень содержания токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон значительно превышает допустимые нормы. И из-за этого якобы ввели запрет на проведение курортного сезона в Анапе, Новороссийске, Геленджике, а также Керчи. Также в фейке указывается приостановка работы санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 г.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что анализы качества питьевой воды, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не выявили каких-либо отклонений от норм.
Исследования состояния атмосферного воздуха, морской воды и пляжного песка в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского, Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе показали их соответствие всем санитарным требованиям. Эти территории находятся вне зоны риска.
«Роспотребнадзор продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам», – пояснили санврачи.
14 марта вице-премьер Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что туристический сезон на юге откроется в обычном режиме.