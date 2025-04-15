SCMP сообщает о волне внезапных смертей ученых в области ИИ в Китае

В 2023 г. ушел из жизни 38-летний Фэн Янхэ, доцент Национального университета оборонных технологий в Пекине, занимавшийся военным применением ИИ. По данным SCMP, он скончался во время выполнения «важной миссии». Официальная причина его смерти так и не была обнародована.