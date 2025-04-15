SCMP сообщает о волне внезапных смертей ученых в области ИИ в Китае
В Китае зафиксировали серию внезапных смертей ученых, специализирующихся в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
В публикации SCMP представлен список ученых, чьи смерти были зафиксированы с 2022 г. Большинство из них скончались в относительно молодом возрасте, находясь на пике своей карьеры и профессионального развития.
В 2022 г. мир потерял Сунь Цзяня, ведущего специалиста компании Megvii Technologies, признанного эксперта в области машинного зрения. Ему было всего 45 лет. Причины его смерти не раскрываются, Megvii Technologies лишь сообщила, что это произошло из-за «внезапной болезни».
В 2023 г. ушел из жизни 38-летний Фэн Янхэ, доцент Национального университета оборонных технологий в Пекине, занимавшийся военным применением ИИ. По данным SCMP, он скончался во время выполнения «важной миссии». Официальная причина его смерти так и не была обнародована.
В декабре того же года стало известно о кончине Тана Сяоу, основателя крупной технологической компании SenseTime и профессора Китайского университета в Гонконге. Ему исполнилось 55 лет. Компания подтвердила, что смерть наступила из-за болезни, однако конкретные детали не разглашались.
В 2024 г. в возрасте 41 года скоропостижно скончался Хэ Чжи, сооснователь и главный директор по инновациям компании Yidu Tech. В январе 2025 г. умер 39-летний Цюань Юйхуэй, эксперт в области машинного зрения и доцент Школы компьютерных наук Южно-Китайского технологического университета. Причины его смерти также остаются неизвестными.
Согласно материалам SCMP, эти трагические события могут быть связаны с растущим давлением на китайскую технологическую индустрию на фоне напряженной технологической войны между Китаем и США.