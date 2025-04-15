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SCMP сообщает о волне внезапных смертей ученых в области ИИ в Китае

Ведомости

В Китае зафиксировали серию внезапных смертей ученых, специализирующихся в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

В публикации SCMP представлен список ученых, чьи смерти были зафиксированы с 2022 г. Большинство из них скончались в относительно молодом возрасте, находясь на пике своей карьеры и профессионального развития.

В 2022 г. мир потерял Сунь Цзяня, ведущего специалиста компании Megvii Technologies, признанного эксперта в области машинного зрения. Ему было всего 45 лет. Причины его смерти не раскрываются, Megvii Technologies лишь сообщила, что это произошло из-за «внезапной болезни».

В 2023 г. ушел из жизни 38-летний Фэн Янхэ, доцент Национального университета оборонных технологий в Пекине, занимавшийся военным применением ИИ. По данным SCMP, он скончался во время выполнения «важной миссии». Официальная причина его смерти так и не была обнародована.

В декабре того же года стало известно о кончине Тана Сяоу, основателя крупной технологической компании SenseTime и профессора Китайского университета в Гонконге. Ему исполнилось 55 лет. Компания подтвердила, что смерть наступила из-за болезни, однако конкретные детали не разглашались.

В 2024 г. в возрасте 41 года скоропостижно скончался Хэ Чжи, сооснователь и главный директор по инновациям компании Yidu Tech. В январе 2025 г. умер 39-летний Цюань Юйхуэй, эксперт в области машинного зрения и доцент Школы компьютерных наук Южно-Китайского технологического университета. Причины его смерти также остаются неизвестными.

Согласно материалам SCMP, эти трагические события могут быть связаны с растущим давлением на китайскую технологическую индустрию на фоне напряженной технологической войны между Китаем и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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