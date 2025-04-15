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Топ-менеджер Lego Халбай погиб после падения на горнолыжном курорте

Ведомости

Том-менеджер Lego Group и близкий друг датской королевской семьи Майкл Халбай трагически погиб во время катания на лыжах в Швейцарии. Ему было 64 года, передает The Mirror.

По предварительным данным, Халбай, спускаясь по склону на высокой скорости, потерял равновесие и упал. Он был экстренно доставлен вертолетом в больницу, но скончался от внутреннего кровотечения.

О его смерти сообщил председатель Kirkbi Томас Кирк Кристиансен. «Мы с большой печалью узнали о внезапной кончине Майкла. Нам будет не хватать его как вице-председателя, но в первую очередь – как человека», – подчеркнул он.

Халбай был известен не только как высокопоставленный управленец, но и как общественный деятель. Он сотрудничал с датской королевой Марией в рамках ее благотворительного «Фонда Марии», направленного на борьбу с одиночеством, домашним насилием и на поддержку психического здоровья. Королева назвала Халбая «ценным коллегой и верным другом», добавив, что он «обладал редкой позитивной энергией, обширными знаниями и твердым намерением изменить мир к лучшему».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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