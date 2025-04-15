Топ-менеджер Lego Халбай погиб после падения на горнолыжном курорте
Том-менеджер Lego Group и близкий друг датской королевской семьи Майкл Халбай трагически погиб во время катания на лыжах в Швейцарии. Ему было 64 года, передает The Mirror.
По предварительным данным, Халбай, спускаясь по склону на высокой скорости, потерял равновесие и упал. Он был экстренно доставлен вертолетом в больницу, но скончался от внутреннего кровотечения.
О его смерти сообщил председатель Kirkbi Томас Кирк Кристиансен. «Мы с большой печалью узнали о внезапной кончине Майкла. Нам будет не хватать его как вице-председателя, но в первую очередь – как человека», – подчеркнул он.
Халбай был известен не только как высокопоставленный управленец, но и как общественный деятель. Он сотрудничал с датской королевой Марией в рамках ее благотворительного «Фонда Марии», направленного на борьбу с одиночеством, домашним насилием и на поддержку психического здоровья. Королева назвала Халбая «ценным коллегой и верным другом», добавив, что он «обладал редкой позитивной энергией, обширными знаниями и твердым намерением изменить мир к лучшему».