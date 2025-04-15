Топ-менеджер Lego Халбай погиб после падения на горнолыжном курорте

Халбай был известен не только как высокопоставленный управленец, но и как общественный деятель. Он сотрудничал с датской королевой Марией в рамках ее благотворительного «Фонда Марии», направленного на борьбу с одиночеством, домашним насилием и на поддержку психического здоровья. Королева назвала Халбая «ценным коллегой и верным другом», добавив, что он «обладал редкой позитивной энергией, обширными знаниями и твердым намерением изменить мир к лучшему».