ГД разрешит присваивать добровольцам воинские звания без прохождения сборов

По словам депутата Василия Пискарева, за период с 2015 по 2024 г. количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме увеличилось в три раза. Число обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей, выросло в четыре раза. Принятие закона рассматривается как адекватная реакция государства на растущие угрозы в сфере безопасности.