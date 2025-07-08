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ГД разрешит присваивать добровольцам воинские звания без прохождения сборов

Ведомости

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий присваивать воинские звания добровольцам, находящимся в запасе, без необходимости прохождения военных сборов. Инициатива была внесена правительством РФ.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Они коснутся граждан, которые минимум полгода состояли в добровольческих формированиях, но в настоящее время находятся в запасе. Таким лицам воинские звания смогут присваивать без прохождения обязательных сборов.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект был подготовлен в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина.

Также 8 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о праве ФСБ создавать следственные изоляторы. Этот шаг направлен на повышение эффективности расследования дел, связанных с изменой Родине, шпионажем и диверсиями, особенно в условиях проведения спецоперации.

По словам депутата Василия Пискарева, за период с 2015 по 2024 г. количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме увеличилось в три раза. Число обвиняемых по таким делам, содержащихся под стражей, выросло в четыре раза. Принятие закона рассматривается как адекватная реакция государства на растущие угрозы в сфере безопасности.

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