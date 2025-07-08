Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения лиссавируса
В России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей, сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора на фоне информации о недавнем заражении мужчины в Австралии. По данным ведомства, это был четвертый зарегистрированный случай на континенте с 1996 г.
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие угрозы тем, что заболевание не передается от человека человеку. Оно может быть спровоцировано укусом определенного вида летучих мышей, которые проживают только в Австралии.
В ведомстве также рассказали, что указанное заболевание схоже с вирусом бешенства. Лиссавирус поражает центральную нервную систему, и состояние пациента уже не улучшится при развитии симптомов. Единственное, что может помочь, – введение антирабического иммуноглобулина. При этом сделать вакцину нужно сразу после укуса животного.
В публикации ведомства речь идет о случае заражения, который произошел несколько месяцев назад. В штате Новый Южный Уэльс в Австралии зараженная вирусом летучая мышь укусила мужчину, который позже скончался «после развития тяжелой симптоматики».