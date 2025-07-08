Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения лиссавируса

В России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей, сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора на фоне информации о недавнем заражении мужчины в Австралии. По данным ведомства, это был четвертый зарегистрированный случай на континенте с 1996 г.