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Роспотребнадзор: в России отсутствует угроза распространения лиссавируса

Ведомости

В России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей, сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора на фоне информации о недавнем заражении мужчины в Австралии. По данным ведомства, это был четвертый зарегистрированный случай на континенте с 1996 г.

В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие угрозы тем, что заболевание не передается от человека человеку. Оно может быть спровоцировано укусом определенного вида летучих мышей, которые проживают только в Австралии.

В ведомстве также рассказали, что указанное заболевание схоже с вирусом бешенства. Лиссавирус поражает центральную нервную систему, и состояние пациента уже не улучшится при развитии симптомов. Единственное, что может помочь, – введение антирабического иммуноглобулина. При этом сделать вакцину нужно сразу после укуса животного.

В публикации ведомства речь идет о случае заражения, который произошел несколько месяцев назад. В штате Новый Южный Уэльс в Австралии зараженная вирусом летучая мышь укусила мужчину, который позже скончался «после развития тяжелой симптоматики».

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