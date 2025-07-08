Комментатора Рабаданова приговорили к трем годам условно за ношение оружия
Ленинский суд Махачкалы приговорил блогера и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ношение оружия. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, Рабаданову назначили штраф в размере 50 000 руб.
Рабаданова задержали в ноябре 2024 г. по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Сам Рабаданов заявлял, что к нему на улице «подошли люди и засунули в куртку гранату». По данным «РИА Новости», в рамках уголовного дела у него также изъяли предмет, схожий с револьвером, и пять патронов.
«Известия» со ссылкой на источник писали, что комментатора также подозревают «в антироссийской деятельности и курировании экстремистского Telegram-канала для организации протестов в Дагестане».