Комментатора Рабаданова приговорили к трем годам условно за ношение оружия

Рабаданова задержали в ноябре 2024 г. по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Сам Рабаданов заявлял, что к нему на улице «подошли люди и засунули в куртку гранату». По данным «РИА Новости», в рамках уголовного дела у него также изъяли предмет, схожий с револьвером, и пять патронов.