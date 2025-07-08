Минпромторг предложил ограничить закупку импортных пианино для госнужд
Минпромторг инициировал включение пианино в перечень продукции, на которую распространяются требования национального режима в сфере государственных закупок. Проект соответствующего постановления размещен на портале нормативно-правовых актов.
Мера направлена на защиту российских производителей от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков. В ведомстве отмечают, что отечественные фабрики способны обеспечить необходимое качество акустических пианино, а их производственные мощности превышают внутренний спрос. Однако низкая загрузка предприятий тормозит развитие отрасли.
Инициатива, по мнению Минпромторга, должна стимулировать спрос на российские музыкальные инструменты, увеличить объемы производства и способствовать дальнейшему росту уровня локализации. Дополнительно предполагается, что нововведение обеспечит баланс интересов производителей и организаций дополнительного образования.
Ведомство уточняет, что изменения не затронут сферу культуры: филармонии и консерватории используют в концертной деятельности не пианино, а рояли, на которые ограничение распространяться не будет.