Аллея народов России высажена в Ярославле в преддверии Дня народного единства
Аллея народов России появилась в Ярославле ко Дню народного единства. Деревья высажены на территории Областной детской клинической больницы как символ ответственности за будущее страны. Акцию организовал фонд «Живое наследие», в мероприятии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, семьи ветеранов специальной военной операции, врачи и сотрудники лечебного учреждения.
«Созданная сегодня аллея будет напоминать: сила России прежде всего в людях, в их умении объединяться ради общего дела. Разные народы, традиции и языки образуют единое целое, сохраняя свою самобытность и обогащая друг друга», – подчеркнул председатель фонда «Живое наследие», владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Десятки молодых туй со временем образуют на территории медицинского учреждения живую тенистую зону. Высадку Аллеи народов России показали на уличных цифровых экранах медиахолдинга МАЕР, причем не только в Ярославле, но и в Москве и других городах России. Таким образом, событие вышло на федеральный уровень.
«Мы очень хотим, чтобы здесь было уютно, благоустроено, чтобы была живая территория. Поэтому сделали такую красивую акцию вместе с фондом «Живое наследие», вместе с медиахолдингом МАЕР», – сказал губернатор области Михаил Евраев.
Регион, для которого инвестиционное развитие и привлечение туристов являются одними из основных приоритетов, делает ставку на продвижение своего имиджа на федеральном уровне.
Масштабное сотрудничество региона и медиахолдинга стартовало с кампании, посвященной Ярославской области как туристическому направлению, в том числе – выходного дня. Креативы транслировались на крупнейших медиафасадах страны, в том числе на здании «Гидропроекта» в Москве. В ближайшие месяцы к продвижению региона подключится вся сеть холдинга, включая федеральные и региональные СМИ.
«МАЕР – это крупная компания, которая работает по всей стране. И для нас важно, что она пришла работать и в Ярославскую область. Мы рассматриваем возможности инвестиций в медиафасады и продвижение Ярославской области в других регионах. Те возможности, которые есть в компании по всей стране. Потому что у нас и туризм, и инвестиции – это наши знаковые направления», – подчеркнул Михаил Евраев.