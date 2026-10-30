Аллея народов России высажена в Ярославле в преддверии Дня народного единства

«МАЕР – это крупная компания, которая работает по всей стране. И для нас важно, что она пришла работать и в Ярославскую область. Мы рассматриваем возможности инвестиций в медиафасады и продвижение Ярославской области в других регионах. Те возможности, которые есть в компании по всей стране. Потому что у нас и туризм, и инвестиции – это наши знаковые направления», – подчеркнул Михаил Евраев.