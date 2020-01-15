Как россияне продали американцам четыре IT-компании за $10,5 млрд

Этот год начался с крупной сделки: Андрей Баронов и Ратмир Тимашев продали швейцарскую Veeam Software инвестфонду Insight Venture Partners за $5 млрд. В минувшем году состоялись еще три схожие сделки. В январе 2019 г. американская DXC Technology договорилась о покупке разработчика Luxoft у его основателей Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого. Сумма сделки – около $2 млрд, сообщал покупатель. Спустя два месяца Максим Коновалов и Игорь Сысоев продали Nginx американской F5 Networks за $670 млн. В ноябре 2019 г. основатель Badoo Андрей Андреев и «Финам» продали Blackstone Group почти 100% компании MagicLab (владеет Badoo и сервисами знакомств Bumble, Chappy и Lumen), исходя из оценки всей компании примерно в $3 млрд.