Крупный sms-агрегатор поддерживает котировки облигаций необычным способом
«Дэни колл» объявила аукцион на их выкуп. Первая же оферта сбила доходность вдвое
SMS-агрегатор и виртуальный мобильный оператор «Дэни колл», доходность облигаций которого в конце прошлого года подскочила до 70% годовых, а в начале этого державшаяся в районе 50%, объявил третью досрочную оферту на выкуп этих бумаг. Каждый раз выкупается 10% выпуска.
По первой 21 января держатели предъявили к выкупу по номиналу почти половину выпуска – 482,7 млн руб., вторая состоится через месяц, третья – 20 марта. Она отличается от двух других необычным форматом: это будет аукцион. Его максимальная цена – 103% от номинала.
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