Крупный sms-агрегатор поддерживает котировки облигаций необычным способом

SMS-агрегатор и виртуальный мобильный оператор «Дэни колл», доходность облигаций которого в конце прошлого года подскочила до 70% годовых, а в начале этого державшаяся в районе 50%, объявил третью досрочную оферту на выкуп этих бумаг. Каждый раз выкупается 10% выпуска.