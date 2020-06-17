Телеканалы представили «доступные» версии интернет-сайтов

Телеканалы представили «доступные» версии интернет-сайтовНо полного реестра их IP-адресов операторы не получили, говорят источники
«Первый канал», «Национальная медиа группа» (контролирует каналы РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний» и другие), а также холдинг «Газпром-медиа» (контролирует ТНТ, ТВ3, «Матч-ТВ», включая ресурс Sportbox.ru, «Пятница!», НТВ) создали облегченные версии сайтов телеканалов для эксперимента «Доступный интернет». Об этом «Ведомостям» рассказали представители пресс-служб этих компаний. Список IP-адресов был своевременно предоставлен в Роскомнадзор, заверили они.
Эксперимент с бесплатным доступом к социально-значимым ресурсам абонентам домашнего фиксированного интернета стартовал 1 июня и продлится месяц. В начале марта Минкомсвязи инициировало внесение поправок в закон «О связи», по которым в дальнейшем бесплатный доступ к таким ресурсам операторы должны будут предоставлять постоянно. О необходимости сделать интернет доступным заявил президент Владимир Путин 15 января в послании к Федеральному собранию.