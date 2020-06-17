Телеканалы представили «доступные» версии интернет-сайтов

Эксперимент с бесплатным доступом к социально-значимым ресурсам абонентам домашнего фиксированного интернета стартовал 1 июня и продлится месяц. В начале марта Минкомсвязи инициировало внесение поправок в закон «О связи», по которым в дальнейшем бесплатный доступ к таким ресурсам операторы должны будут предоставлять постоянно. О необходимости сделать интернет доступным заявил президент Владимир Путин 15 января в послании к Федеральному собранию.