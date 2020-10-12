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VisionLabs внедрила биометрическую систему для банков Казахстана

Зарабатывать она будет на комиссиях за проведение операций
Екатерина Кинякина
Биометрическая платформа VisionLabs базируется на платформе компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA /facebook.com/VisionLabsTeam

Компания VisionLabs разработала сервис удаленной биометрической идентификации для Национального банка Казахстана, рассказал «Ведомостям» представитель компании. С 1 октября система стала доступна всем казахстанским финансовым институтам – банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям, перечисляет он. Пока система позволяет распознавать клиентов только по лицу, но в планах введение и других параметров, обещают в VisionLabs. По словам представителя компании, использование биометрических технологий позволит открыть счет, заказать выпуск карты или оформить кредит без посещения офисов или отделений, а также снять деньги в отделении банка. В перспективе речь может идти об оплате товаров и услуг по предъявлении лица в торговой точке (на это должны решиться сами банки и торговые сети).

Аналогичную технологию VisionLabs поставляет для Единой биометрической системы (ЕБС) в России, оператором которой является «Ростелеком».

Оператором системы в Казахстане является дочерняя организация Национального банка – РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР). Зарабатывать VisionLabs в Казахстане будет на комиссиях пользователей. За каждое обращение банка или другой финансовой организации к базе биометрических данных российская компания будет получать 8,92–12,56 руб. По словам ее представителя, биометрия оказалась востребованной в Казахстане. За время тестовой эксплуатации, начатой в апреле этого года, 11 казахстанских банков смогли с помощью биометрической системы провести 2,8 млн операций. Нацбанк за эксплуатацию системы ничего не платит. Таким образом, на комиссиях кредитных организаций VisionLabs с апреля могла бы заработать как минимум 25 млн руб.

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Биометрическая платформа VisionLabs базируется на платформе компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA. Посредством нейронных сетей LUNA Platform извлекает из фотографии клиента и фотографии, сохраненной в базе, биометрические шаблоны и сравнивает их. В отличие от России, где данные в ЕБС вносятся добровольно, в Казахстане Национальный банк имеет доступ ко всем фото в государственной базе данных: это около 15 млн граждан (при населении страны около 18 млн человек). Для получения услуги пользователю нужно сделать видеозвонок на номер банка длительностью 3–5 секунд, в ходе которого система получает его фотоизображение, сравнивает его с тем, которое уже есть в базе, и определяет, насколько высока вероятность того, что на изображениях один и тот же человек, объясняет представитель VisionLabs.

При этом банки сами определяют коэффициент допустимых ошибок для каждого типа операций. В России, например, банк также сам решает, достаточен ли уровень доверия к клиенту, чтобы позволить ему провести ту или иную операцию, подтвердив свою личность одним из способов, говорит директор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в коммерческих банках Александр Филиппов. В случае сомнений из центра поступает сигнал и клиенту назначают дополнительный способ подтверждения личности, например по sms-коду, так как только лицевой биометрии для подтверждения рисковых операций может быть недостаточно, поясняет он.

Что такое VisionLabs

Компания VisionLabs была основана в 2012 г. Александром Ханиным, Иваном Лаптевым и Алексеем Нехаевым. Основной продукт – алгоритмы распознавания лиц. В 2016 г. компания получила 350 млн руб. от венчурного фонда Sistema Venture Capital, основанного АФК «Система», в обмен на 25% акций. Год спустя еще 25,07% выкупил Сбербанк.

Биометрические технологии, такие как распознавание лиц, голоса и датчики отпечатков пальцев (Touch ID), в последние годы получили широкое распространение и стали популярны в первую очередь у банков, рассуждает партнер технологической практики KPMG в России и СНГ Оксана Борисова. В частности, российские банки пытаются использовать преимущества биометрических банковских операций, чтобы повысить удобство обслуживания и уменьшить проблемы, связанные с безопасностью данных, говорит она. При этом несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, количество операций с использованием биометрии пока остается невысоким именно из-за недоверия потребителей к условиям хранения их персональных данных – сообщения об утечках появляются каждую неделю и это негативно влияет и на развитие самой технологии, считает Борисова.

Однако в «Ростелекоме» (оператор российской ЕБС) утверждают, что популярность биометрии во время пандемии COVID-19 выросла. За последние полгода с помощью биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года, утверждает представитель оператора. Суммарное количество скачиваний мобильного приложения «Биометрия» превысило 200 000, рассказывает он.

В России развитие ЕБС буксует, так как предоставление биометрических данных банкам не является обязательной процедурой, рассуждает управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Пока что банки предлагают очень небольшой набор финансовых операций, для которых пригодилась бы биометрия, поэтому ничто не мотивирует клиентов сдавать свои данные, говорит Емельянников. Еще одна юридическая проблема – не понятно, что делать человеку в случае компрометации его биометрических данных, отмечает эксперт. Сейчас не существует порядка оспаривания транзакции в случае неправомерного использования биометрической идентификации, заключает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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