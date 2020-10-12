VisionLabs внедрила биометрическую систему для банков Казахстана

Биометрическая платформа VisionLabs базируется на платформе компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA. Посредством нейронных сетей LUNA Platform извлекает из фотографии клиента и фотографии, сохраненной в базе, биометрические шаблоны и сравнивает их. В отличие от России, где данные в ЕБС вносятся добровольно, в Казахстане Национальный банк имеет доступ ко всем фото в государственной базе данных: это около 15 млн граждан (при населении страны около 18 млн человек). Для получения услуги пользователю нужно сделать видеозвонок на номер банка длительностью 3–5 секунд, в ходе которого система получает его фотоизображение, сравнивает его с тем, которое уже есть в базе, и определяет, насколько высока вероятность того, что на изображениях один и тот же человек, объясняет представитель VisionLabs.