VisionLabs внедрила биометрическую систему для банков Казахстана

VisionLabs внедрила биометрическую систему для банков КазахстанаЗарабатывать она будет на комиссиях за проведение операций
Компания VisionLabs разработала сервис удаленной биометрической идентификации для Национального банка Казахстана, рассказал «Ведомостям» представитель компании. С 1 октября система стала доступна всем казахстанским финансовым институтам – банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, платежным и микрофинансовым организациям, перечисляет он. Пока система позволяет распознавать клиентов только по лицу, но в планах введение и других параметров, обещают в VisionLabs. По словам представителя компании, использование биометрических технологий позволит открыть счет, заказать выпуск карты или оформить кредит без посещения офисов или отделений, а также снять деньги в отделении банка. В перспективе речь может идти об оплате товаров и услуг по предъявлении лица в торговой точке (на это должны решиться сами банки и торговые сети).
Аналогичную технологию VisionLabs поставляет для Единой биометрической системы (ЕБС) в России, оператором которой является «Ростелеком».
Оператором системы в Казахстане является дочерняя организация Национального банка – РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР). Зарабатывать VisionLabs в Казахстане будет на комиссиях пользователей. За каждое обращение банка или другой финансовой организации к базе биометрических данных российская компания будет получать 8,92–12,56 руб. По словам ее представителя, биометрия оказалась востребованной в Казахстане. За время тестовой эксплуатации, начатой в апреле этого года, 11 казахстанских банков смогли с помощью биометрической системы провести 2,8 млн операций. Нацбанк за эксплуатацию системы ничего не платит. Таким образом, на комиссиях кредитных организаций VisionLabs с апреля могла бы заработать как минимум 25 млн руб.
Биометрическая платформа VisionLabs базируется на платформе компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA. Посредством нейронных сетей LUNA Platform извлекает из фотографии клиента и фотографии, сохраненной в базе, биометрические шаблоны и сравнивает их. В отличие от России, где данные в ЕБС вносятся добровольно, в Казахстане Национальный банк имеет доступ ко всем фото в государственной базе данных: это около 15 млн граждан (при населении страны около 18 млн человек). Для получения услуги пользователю нужно сделать видеозвонок на номер банка длительностью 3–5 секунд, в ходе которого система получает его фотоизображение, сравнивает его с тем, которое уже есть в базе, и определяет, насколько высока вероятность того, что на изображениях один и тот же человек, объясняет представитель VisionLabs.
При этом банки сами определяют коэффициент допустимых ошибок для каждого типа операций. В России, например, банк также сам решает, достаточен ли уровень доверия к клиенту, чтобы позволить ему провести ту или иную операцию, подтвердив свою личность одним из способов, говорит директор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в коммерческих банках Александр Филиппов. В случае сомнений из центра поступает сигнал и клиенту назначают дополнительный способ подтверждения личности, например по sms-коду, так как только лицевой биометрии для подтверждения рисковых операций может быть недостаточно, поясняет он.
Что такое VisionLabs
Компания VisionLabs была основана в 2012 г. Александром Ханиным, Иваном Лаптевым и Алексеем Нехаевым. Основной продукт – алгоритмы распознавания лиц. В 2016 г. компания получила 350 млн руб. от венчурного фонда Sistema Venture Capital, основанного АФК «Система», в обмен на 25% акций. Год спустя еще 25,07% выкупил Сбербанк.
Биометрические технологии, такие как распознавание лиц, голоса и датчики отпечатков пальцев (Touch ID), в последние годы получили широкое распространение и стали популярны в первую очередь у банков, рассуждает партнер технологической практики KPMG в России и СНГ Оксана Борисова. В частности, российские банки пытаются использовать преимущества биометрических банковских операций, чтобы повысить удобство обслуживания и уменьшить проблемы, связанные с безопасностью данных, говорит она. При этом несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, количество операций с использованием биометрии пока остается невысоким именно из-за недоверия потребителей к условиям хранения их персональных данных – сообщения об утечках появляются каждую неделю и это негативно влияет и на развитие самой технологии, считает Борисова.
Однако в «Ростелекоме» (оператор российской ЕБС) утверждают, что популярность биометрии во время пандемии COVID-19 выросла. За последние полгода с помощью биометрии было предоставлено столько же услуг, сколько за предыдущие полтора года, утверждает представитель оператора. Суммарное количество скачиваний мобильного приложения «Биометрия» превысило 200 000, рассказывает он.
В России развитие ЕБС буксует, так как предоставление биометрических данных банкам не является обязательной процедурой, рассуждает управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Пока что банки предлагают очень небольшой набор финансовых операций, для которых пригодилась бы биометрия, поэтому ничто не мотивирует клиентов сдавать свои данные, говорит Емельянников. Еще одна юридическая проблема – не понятно, что делать человеку в случае компрометации его биометрических данных, отмечает эксперт. Сейчас не существует порядка оспаривания транзакции в случае неправомерного использования биометрической идентификации, заключает он.