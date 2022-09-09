ГК «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию операционной системы Astra Linux

Заемные средства «Астра» потратит на развитие своей операционной системы, ее внедрение и адаптацию под требования заказчиков, рассказал представитель компании. Проект предусматривает импортозамещение IT-инфраструктуры заказчиков и решение задач, возникающих в процессе перехода на продукты «Астры» с ПО других вендоров, добавляет он. К таким задачам собеседник относит поддержку используемого оборудования и упрощение процессов разработки и установки прикладного софта.