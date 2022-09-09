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ГК «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию операционной системы Astra Linux

Общая сумма выданных льготных IT-кредитов достигает 64 млрд руб., по данным Минцифры
Екатерина Кинякина
Кредит «Астры» – самый крупный для разработчиков / vk.com_astralinux

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» взяла кредит под 5% годовых на 3,8 млрд руб. по программе льготного кредитования, запущенной правительством. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил представитель Минцифры. Уполномоченным оператором выступит Сбербанк. Вернуть деньги компания обязана до 31 декабря 2026 г., уточнил представитель «Астры».

Заемные средства «Астра» потратит на развитие своей операционной системы, ее внедрение и адаптацию под требования заказчиков, рассказал представитель компании. Проект предусматривает импортозамещение IT-инфраструктуры заказчиков и решение задач, возникающих в процессе перехода на продукты «Астры» с ПО других вендоров, добавляет он. К таким задачам собеседник относит поддержку используемого оборудования и упрощение процессов разработки и установки прикладного софта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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