ГК «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию операционной системы Astra Linux

ГК «Астра» получила льготный кредит в 3,8 млрд рублей на адаптацию операционной системы Astra LinuxОбщая сумма выданных льготных IT-кредитов достигает 64 млрд руб., по данным Минцифры
Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» взяла кредит под 5% годовых на 3,8 млрд руб. по программе льготного кредитования, запущенной правительством. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании и подтвердил представитель Минцифры. Уполномоченным оператором выступит Сбербанк. Вернуть деньги компания обязана до 31 декабря 2026 г., уточнил представитель «Астры».
Заемные средства «Астра» потратит на развитие своей операционной системы, ее внедрение и адаптацию под требования заказчиков, рассказал представитель компании. Проект предусматривает импортозамещение IT-инфраструктуры заказчиков и решение задач, возникающих в процессе перехода на продукты «Астры» с ПО других вендоров, добавляет он. К таким задачам собеседник относит поддержку используемого оборудования и упрощение процессов разработки и установки прикладного софта.