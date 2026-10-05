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НИИМЭ обсуждает создание испытательного полигона для микроэлектроники

Строительство такой площадки может обойтись до 25 млрд рублей, считают эксперты
Дарья Соловьева
Сейчас в России наблюдается нехватка полигонов
Сейчас в России наблюдается нехватка полигонов / Алексей Орлов / Ведомости

АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ, входит в состав ГК «Элемент») обсуждает с Минпромторгом создание испытательного полигона при институте, рассказал «Ведомостям» его гендиректор Александр Кравцов. Площадки нужны для отладки новых компонентов, прежде чем встроить их в серийное производство. Ведомство уже начало создавать два испытательных полигона для микроэлектроники, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в ходе презентации, представленной на форуме «Микроэлектроника-2026».

По словам Шпака, площадки под полигоны уже определены, а их ввод запланирован на 2028–2029 гг. Как писали «Ведомости» в 2024 г., ведомство планировало строить подобные площадки для проведения испытаний опто- и сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники, силовой и микроэлектроники, а также фотошаблонов. В 2025 г. CNews писал, что Минпромторг выделил 54,5 млрд руб. на центры внедрения оборудования и материалов для микроэлектроники. Речь шла о строительстве Базового центра и Стартового центра в Зеленограде, а также центра СВЧ-электроники на базе ФТИ им. Иоффе в Санкт-Петербурге. Ввести объекты в эксплуатацию планировалось в 2027–2028 гг.

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