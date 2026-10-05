НИИМЭ обсуждает создание испытательного полигона для микроэлектроники

По словам Шпака, площадки под полигоны уже определены, а их ввод запланирован на 2028–2029 гг. Как писали «Ведомости» в 2024 г., ведомство планировало строить подобные площадки для проведения испытаний опто- и сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники, силовой и микроэлектроники, а также фотошаблонов. В 2025 г. CNews писал, что Минпромторг выделил 54,5 млрд руб. на центры внедрения оборудования и материалов для микроэлектроники. Речь шла о строительстве Базового центра и Стартового центра в Зеленограде, а также центра СВЧ-электроники на базе ФТИ им. Иоффе в Санкт-Петербурге. Ввести объекты в эксплуатацию планировалось в 2027–2028 гг.