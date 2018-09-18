АФК «Система» инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности

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Российский национальный перестраховщик снова не выполнит план по прибыли

Прибыль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), подконтрольной ЦБ, по итогам 2018 г. снова окажется ниже плановых показателей, рассказал ее гендиректор Николай Галушин. По его словам, отклонение будет значительным, но результат по итогам года все-таки будет положительным. Ожидаемый размер прибыли перестраховщика он не назвал.

Стратегия компании предусматривает, что ее прибыль в 2018 г. должна была составить 5,6 млрд руб. По итогам I полугодия РНПК заработала 1,26 млрд руб. против 1,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из ее отчетности. При этом за весь прошлый год чистая прибыль РНПК составила 89 млн руб. Это всего 3% от плана: компания должна была заработать 2,7 млрд руб.

Прибыль будет меньше запланированной из-за роста доли санкционного бизнеса в портфеле РНПК в I полугодии, говорит Галушин. Тогда США ввели санкции против 26 россиян и 15 российских компаний. Часть объектов, оказавшихся под санкциями, были застрахованы. Например, «Ингосстрах» страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group. рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика.

Российским страховщикам пришлось перестраховывать санкционные риски в РНПК, так как европейские компании отказываются нести обязательства по таким рискам и могут заблокировать выплату при наступлении убытка до снятия санкций. РНПК по закону обязана принимать от страховщиков санкционный бизнес в размере не менее 10%. Но на практике его размер значительно выше, иногда достигает 98%, сообщил Галушин. На сколько в портфеле РНПК выросла доля санкционного бизнеса он не рассказал, заметив лишь, что она существенно выше плановых показателей.

Согласно стратегии, к 2021 г. на долю санкционного бизнеса в портфеле РНПК должно было приходиться 5-6%, но уже по итогам 2017 г. доля достигла 13%, указал Галушин.

У ЦБ как у акционера есть позиция, что РНПК обязана принимать санкционный бизнес в полном размере, говорит Галущин. Но это создает давление на капитал компании, признает он. ЦБ гарантирует исполнение РНПК своих обязательств и финансовую устойчивость компании. Для этого он в прошлом году предоставил РНПК гарантию на 49,7 млрд руб. для санкционного бизнеса. Она позволяет РНПК ручаться за каждый санкционный риск свыше 2,5 млрд руб. При необходимости ЦБ готов докапитализировать компанию, но сейчас такой необходимости, сообщил Галушин.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ, «Ингосстраха» и группы «Базовый элемент».