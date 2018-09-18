АФК «Система» инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности
Консорциум инвесторов, включая Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group и АФК «Система», вложили $80 млн в разработчика автомобильных дисплеев с технологией дополненной реальности WayRay. Об этом говорится в сообщении компании. В сделке также приняли участие компании China Merchants Capital, JVCKenwood и ряд суверенных инвестиционных фондов, в том числе Российско-японский инвестиционный фонд.
Привлеченные средства WayRay намерена направить на дальнейшую разработку, запуск серийного производства и расширение команды разработчиков. В частности, инвестиции будут использованы для открытия офиса и завода в Германии. Кроме того, по условиям сделки, WayRay будет реализовывать решения под автомобили Porsche и Hyundai.
АФК «Система» инвестировала в WayRay через совместный с «Роснано» фонд Rusnano Sistema SICAR, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представители «Роснано» и АФК «Система» отказались от комментариев. Собеседник, близкий к АФК «Система», подтвердил, что Rusnano Sistema SICAR принял участие в сделке. АФК «Система» впервые приняла участие в финансировании WayRay в 2016 г., получив миноритарный пакет в проекте.
WayRay была основана в 2012 г., компания специализируется на разработке навигационных систем для автомобилей с использованием дополненной реальности, а также программно-технического комплекса для сбора информации о вождении и коррекции поведения водителя. Компания имеет офисы в Швейцарии, США, Китае и России. С момента основания WayRay привлекла более $100 млн.