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Российскую технологию распознавания лиц протестируют для ЧМ-2022 в Катаре

Российский разработчик NtechLab с FIFA и Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу в 2022 г., ведет переговоры по развертыванию технологии распознавания лиц во время проведения спортивных мероприятий, заявил ТАСС гендиректор компании Александр Минин. «Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте», — уточнил он.

По его словам, пилотный проект будет реализован до конца текущего года. В начале 2020 г. NtechLab ожидает принятия решения от FIFA и Катара. «Мы работу ведем с ними уже больше года, сложный процесс», — добавил Минин. По его словам, преимуществом российской технологии является распознавание лица вне зависимости от расовой принадлежности, а также успешный опыт работы с FIFA на чемпионате мира в России в 2018 г.

На ЧМ-2018 в России применялась разработанная NtechLab технология FindFace Security. Благодаря ее внедрению в нескольких российских городах были задержаны более 180 правонарушителей, в том числе и те, кто находились в федеральном розыске. Всего на время проведения ЧМ к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон.

По словам Минина, проект по обеспечению безопасности на ЧМ-2022 в Катаре будет масштабнее. Речь идет о нескольких сотнях тысяч камер с распознаванием лиц в нескольких городах, плюс оснащение камерами аэропортов, железной дороги, уточнил он. По его словам, в проекте могут принять участие многие компании. Миним не исключил создание консорциума для создания сложной комплексной системы безопасности в Катаре.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в семи городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 г.

NtechLab — стартап, основанный в 2015 г. программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Акционерами NtechLab являются дочерняя компания «Ростеха» — «РТ — развитие бизнеса», фонд Рубена Варданяна и его партнеров — New Dimension Fund Variable Capital Investment, а также основатели компании и первые инвесторы.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре