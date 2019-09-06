Генпрокуроры США готовят антимонопольное расследование против Facebook

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Роскомнадзор предостерег Google и Facebook от вмешательства во внутренние дела России

Роскомнадзор направил Google LLC и Facebook In. обращения о недопущении распространения политической рекламы на своих площадках в единый день голосования 8 сентября, а также предшествующий ему «день тишины». Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора.

В своем письме служба, ссылаясь на закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», напоминает компаниям о недопустимости вмешательства иностранных организаций в избирательные кампании в России.

«В случае непринятия указанных мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – отмечается в тексте обращения.

И у Facebook, и у Google есть специальные инструменты для размещения политической рекламы, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Каждый случай размещения подобной рекламы будет рассматриваться отдельно Роскомнадзором после жалобы из ЦИК, отметил он.

У российских чиновников прежде уже возникали претензии к размещению политической рекламы на сервисах Google. В августе Роскомнадзор уже направлял Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования несогласованных массовых мероприятий.

В сентябре 2018 г. Роскомнадзор, Центризбирком и Генпрокуратура направили Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Все они были связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября и выйти на акции протеста. Такая реклама публиковалась на видеосервисе Youtube (принадлежит Google).

После обсуждения с российскими компетентными органами Google удалил «платную рекламу митинга», говорил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. Через некоторое время представитель Центризбиркома заявил, что у комиссии нет претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы.