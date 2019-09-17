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Tinder снял собственный сериал

Ведомости
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Сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, съемки проходили в Мехико в конце августа. Когда выйдет сериал – не уточняется.

Он состоит из нескольких эпизодов, рассказал один из источников агентства. По его словам, в центре сюжета – «апокалиптическая» сюжетная линия и какие-то отношения. Больше подробностей собеседник Reuters не раскрыл.

В октябре прошлого года Tinder запустил сайт Swipe Life, чтобы там публиковать собственный контент, например статьи и видео о знакомствах и отношениях. Создание собственного контента является частью стратегии, которая будет раскрыта в ближайшем будущем, сказала Reuters пресс-секретарь компании.

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Политика
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Спецпредставитель Путина назвал мессенджер Telegram безопаснее WhatsApp

Ведомости
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Программное решение Telegram предпочтительнее решения WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, заявил «РИА Новости» спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В то же время спецпредставитель президента отметил, что пользуется обоими мессенджерами.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что высшим должностным лицам не стоит использовать мессенджер WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. По словам Сноудена, Facebook «слой за слоем» снимает защиту с WhatsApp, обещая при этом, что не будет слушать разговоры пользователей, потому что они зашифрованы.

Впрочем, по его мнению, и WhatsApp, и Telegram лучше, чем SMS или другие незашифрованные сообщения. А лучше всего использовать мессенджеры Signal или Wire, считает Сноуден.

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Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля

Ведомости
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Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 000 руб. дизайнера Константина Коновалова, которому сотрудники Росгвардии сломали ногу у здания мэрии перед акцией 27 июля. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мне сломали ногу – даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник – 5000 руб. Лишили нормальной жизни на месяцы. А теперь штраф 10 000 руб. за участие в шествии, в котором я не участвовал?» – написал он. Коновалов уточнил, что находится в больнице, о чем он уведомил суд, но административное дело было рассмотрено без его участия. Он уже несколько недель проходит реабилитацию и курс физиотерапии, чтобы восстановить способность ходить и заниматься спортом, отмечает Коновалов.

Согласно информации в базе суда, Коновалова привлекли к ответственности по ст. 20.2, ч. 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В пресс-службе суда подтвердили «Ведомостям», что сумма штрафа составляет 10 000 руб.

Коновалов стал первым задержанным 27 июля возле мэрии Москвы. Он вышел на утреннюю пробежку до начала несогласованной акции протеста против действий избиркомов, отказавших в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция начала задержания в центре города, в том числе на Тверской улице, с самого утра. При задержании Коновалова повалили на асфальт. По его словам, сотрудники Росгвардии повредили ему ногу. Позже во время акции протеста полицейские также действовали жестко, для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.

На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках.

Как власти Москвы готовились к несогласованному митингу

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Политика
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ВККС рекомендовала переназначить Лебедева председателем Верховного суда

Ведомости
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда. Утвердить Лебедева на новый шестилетний срок на этом посту должен Совет Федерации по представлению президента.

Во время выступления Лебедев ответил на вопросы о состоянии и задачах судебной системы. Он был не единственным претендентом на должность.

Лебедев занимает должность председателя Верховного суда с 1989 г. В прошлый раз он был переназначен на этот пост в 2014 г. Шестилетний срок его полномочий истекал в мае 2020 г. Обычно конкурс на замещение вакансии объявляют за полгода. Но в этот раз переназначение перенесли на более ранний срок: об открытии вакансии было объявлено 2 сентября.

Секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов пояснял «Ведомостям», что перенос процедуры позволит Лебедеву заниматься организацией работы новых судов в статусе уже переутвержденного председателя, – так будет гарантирована стабильность судопроизводства. Сам Лебедев от комментариев отказался. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня», – отшутился он.

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Экономика
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РБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с их содержанием.

По мнению Козака, законопроект предполагает избирательный подход при предоставлении господдержки. Это может привести к бюрократизации и нарушению принципов конкуренции, отметил он. Так, появление механизма индивидуальных соглашений сведет процесс привлечения инвестиций к личным договоренностям с представителями власти вместо работы в правовом поле, считает Козак.

Законопроект в нынешнем виде противоречит другим мерам поддержки, в частности СПИК (специальный инвестконтракт), говорит источник РБК в правительстве. Неприятие Козаком индивидуальных мер широко известно, подчеркнул он. Учтены ли замечания вице-премьера при подготовке финальной версии документа, собеседнику неизвестно. Окончательного решения о законопроекте пока не принято, добавил он.

Представитель Козака отказался от комментариев. Минфин не ответил на вопрос, учтены ли замечания в финальной версии законопроекта. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов на вопрос о разногласиях посоветовал обратиться к представителям профильных вице-премьеров.

Законопроект о защите и поощрении инвестиций Минфин подготовил в прошлом году. Президент России Владимир Путин поручал внести его еще 1 июля, однако дедлайн был нарушен. По задумке чиновников он должен стать законом об инвестициях, который обещает бизнесу преференции взамен на вложения в экономику.

Документ предусматривает создание двух режимов – общего инвестиционного и проектного (базовый и индивидуальный). При общем режиме инвесторы смогут претендовать на бюджетные субсидии, льготы по налогам и таможенным платежам, аренду земельных участков, права на добычу полезных ископаемых, преференции при госзакупках.

Компании, которые попадут в проектный инвестиционный режим, получат более серьезные преференции. В базовом проектном режиме – базовую стабилизационную оговорку (неизменность налоговых условий), а также возмещение расходов на создание инфраструктуры. В индивидуальном проектном режиме компании могут рассчитывать на более значительные преференции – возмещение расходов на создание инфраструктуры за счет налоговых выплат, а также индивидуальную стабилизационную оговорку.

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Политика
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В суде по «московскому делу» задержали муниципального депутата Галямину

Ведомости
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В Мещанском суде по «московскому делу» задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом политик сообщила в своем Twitter. Галямина пришла в суд по делу программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского на июльской акции в Москве.

В зал суда пришедших людей не пустили, но ей удалось попасть внутрь «по корочке депутата совета депутатов Тимирязевского района». На этаже, по словам Галяминой, к ней подошли другие приставы и проводили в служебную комнату. Позже Галямина уточнила, что ее отпустили, составив протокол.

С проблемами при попытке попасть в суд столкнулись и журналисты. «В ответ на просьбу пропустить один из приставов вытолкал корреспондента «Медиазоны» с этажа в холл, где находятся лифты, и угрожал составлением административного протокола (при этом журналист демонстрировал приставу пресс-карту)», – сообщила «Медиазона». В результате журналистам разрешили войти в зал только после появления пресс-секретаря суда, уточнило издание.

IT-инженер компании «Сбербанк-технологии» Губайдулин был задержан 27 июля на протестной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Ему были предъявлены обвинения в покушении на применение насилия к полицейскому Артему Килову (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК). По версии следователей, Губайдулин бросил в полицейских бутылку с водой, которая пролетела рядом с одним из сотрудников правоохранительных органов, но ни в кого не попала. Сам программист пояснил, что кинул пустую пластиковую бутылку. Он подчеркнул, что сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев грубое задержание одного из участников акции.

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Технологии
Новости

Председателем совета директоров Rambler Group стал Лев Хасис

Ведомости
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Председателем совета директоров Rambler Group стал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель холдинга по итогам первого собрания совета директоров, прошедшего после того, как Сбербанк купил в интернет-компании 46,5%.

По его словам, председатель будет ротироваться на ежегодной основе. Через год должность займет совладелец холдинга Александр Мамут. Гендиректором Rambler Group остался Рафаэль Абрамян.

Совет директоров также принял решение по стратегии развития холдинга и интеграции его продуктов и сервисов в экосистему Сбербанка, сообщается в пресс-релизе. Эта стратегия должна быть разработана и утверждена в IV квартале 2019 г.

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% акций Rambler Group в августе. 46,5% остались у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). В сделку не вошли крупнейшая в России сеть кинотеатров «Кино» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), а также издательство «Азбука-Аттикус».

Сумма сделки не раскрывалась. РБК, ссылаясь на источники, писал, что кредитная организация инвестирует в холдинг 11 млрд руб. Два близких к банку источника подтвердили «Ведомостям» эту информацию. В рамках сделки Rambler Group полностью погасила перед банком «Траст» свой долг, который составлял 3,3 млрд руб. Интернет-холдинг сможет потратить на развитие около 8 млрд руб.

Политика
Новости

Яшин попросил СКР проверить «Автомобильные дороги» из-за парада городской техники

Ведомости
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Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин подал в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Автомобильные дороги», которое подчиняется московской мэрии, из-за парада городской техники. Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Перекрывают город и тратят бюджет на то, в чем обвиняют оппозицию и пытаются отсудить у нас миллионы», – отмечает Яшин.

Парад городской техники прошел в центре Москвы в субботу, 14 сентября. В нем было задействовано 700 единиц спецтехники. В уставе «Автомобильных дорог» не значится участие в подобных мероприятиях, отмечает Яшин. При этом очевидно, что участие в параде городской техники потребовало финансового обеспечения, добавляет он. Вовлечение госучреждения в мероприятие, которое не имеет отношения к его уставной деятельности, имеет признаки преступления по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), отмечает Яшин.

Ранее ГБУ «Автомобильные дороги» подало в суд на несколько оппозиционеров, среди которых – Яшин, а также Алексей Навальный, Любовь Соболь, Юлия Галямина и др. Компания попросила взыскать с них 11,5 млн руб. – в частности, за 20 грузовиков, выделенных ГИБДД для организации перекрытия дорог, стоимость уборочных работ и «ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства, технических средств организации дорожного движения».

Стиль жизни
Новости

Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

Ведомости
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Футболист Александр Кокорин подписал новый контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката спортсмена Юрия Падалко.

По его словам, Кокорин заключил новый контракт с футбольным клубом «буквально вчера». «Скорее всего, сыграет до зимы», – добавил Падалко. Каких-либо подробностей контракта он не раскрыл, переадресовав остальные вопросы к футбольным клубам.

Во вторник, 17 сентября, футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии по УДО. Их задержали и арестовали в октябре 2018 г. из-за участия в двух драках в центре Москвы, суд вынес им приговор в мае 2019 г. Кокорин и Мамаев должны были выйти на свободу в декабре и в ноябре соответственно.

До ареста футболисты выступали в российских клубах. Кокорин играл за петербургский «Зенит», спонсором которого является «Газпром», а Мамаев – за «Краснодар», которым владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня. Контракт Мамаева истекает в конце года. «Краснодар» уже подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с футболистом.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

Бизнес
Новости

Компания Вексельберга не получила выплаты от британского банка из-за санкций

Ведомости
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Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга Lamesa Investments Limited не смогла получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из решения суда.

Выплаты компания Вексельберга не может получить из-за введения против него американских санкций, хотя сам заем был предоставлен до их введения – в 2017 г., отмечает РБК. Выплаты Lamesa Investments Limited могут нанести ущерб, так как у банка есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США, пояснили в Cynergy. Задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность, объяснили там же.

Представитель российского бизнесмена отказался от комментариев РБК.

США ввели санкции против Вексельберга в апреле 2018 г. Forbes оценивает его состояние в $11,5 млрд.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на Минфин из-за налоговых льгот

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину пожаловался на Минфин из-за того, что тот выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. на проект освоения Арктики, пишет «Коммерсантъ».

Сечин в письме подчеркнул, что подход Минфина непоследователен и, вероятно, субъективен. По его мнению, министерство, а также руководитель ведомства Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовые проекты, но не «Восток ойл». Сечин подчеркнул, что этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ.

Источник «Коммерсанта» добавил, что «Ямал СПГ» (проект «Новатэка») уже реализован в «сверхльготном налоговом режиме с привлечением средств ФНБ, а создание инфраструктуры было оплачено из бюджета, на очереди – «Арктик СПГ – 2» («Новатэк») и «Балтийский СПГ» («Газпром»). «Роснефть» и Минфин отказались от комментариев. «Новатэк» и «Газпром» не ответили на запрос.

Сечин обратился к Путину с просьбой предоставить льготы на 2,6 трлн руб. на освоение Арктики в конце июня. В письме руководитель «Роснефти» рассказал Путину о новом нефтегазовом проекте «Восток ойл», который объединит месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и «Роснефти» – в частности, Лодочное, Тагульское и уже работающее Ванкорское.

Бизнес
Новости

Депутаты Госдумы предложили новые ограничения на продажу алкоголя

Ведомости
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Правительство России подготовило отзыв на законопроект, запрещающий торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в жилых многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв вице-премьера Константина Чуйченко. Пресс-служба кабмина подтвердила направление отзыва в Госдуму.

Инициаторы, по данным газеты, – группа депутатов от «Единой России». Цель инициативы – обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых, говорится в пояснительной записке. Как подчеркивают авторы, жители плохо относятся к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, при этом часто нарушается порядок и на это поступают жалобы.

В отзыве правительства говорится, что оно «концептуально» поддерживает законопроект, если он будет доработан ко второму чтению. В то же время в нем отмечается, что ограничение по площади зала может плохо сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка и привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции.

18 сентября законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В самом комитете «Коммерсанту» заявили, что решение будет вынесено после обсуждения, но источник, близкий к комитету, отметил, что в целом планируется поддержать документ и он может быть принят уже в эту сессию.

В марте Минздрав опубликовал законопроект о запрете на продажу алкогольной продукции крепче 16,5% гражданам моложе 21 года. Минэкономразвития заявляло, что эта мера ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания и приведет к росту теневого рынка.

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