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Роскомнадзор увидел в Apple TV+ угрозу российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, сообщил ТАСС руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр 2019» в Сочи. По его словам, ведомство попросило ускорить принятие подзаконных актов, регламентирующих деятельность онлайн-кинотеатров.

По словам Жарова, с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Средняя стоимость услуги составит в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, cказал Жаров. По его словам, сотрудникам Роскомнадзора, Минкомсвязи и правительства нужно ускорить работу над нормативной базой закона. 1 ноября близко, документы нужно постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее, сказал он.

В апреле 2017 г. Госдума приняла закон о доле иностранного участия таких сервисов на территории РФ, которая должна оставлять не более 20%. Это касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества пользователей ресурса.