«Мегафон» поддержит малый бизнес бесплатными сервисами

Российские операторы отмечают резкий рост трафика домашнего интернета в связи с распространением коронавируса. Особенно это заметно в Москве, рассказала «Ведомостям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева – из деловых центров он переместился в спальные районы: раньше пик нагрузки в спальных районах приходился на 18.00–23.00, теперь она равномерно распределяется по всему дню. По словам Алексея Меркутова из МТС, с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается, говорит он.