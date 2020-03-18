«Мегафон» поддержит малый бизнес бесплатными сервисами
Оператор «Мегафон» на месяц открыл бесплатный доступ к сервисам для проведения онлайн-конференций и вебинаров в связи с переходом большого количества сотрудников российских компаний на удаленную работу.
Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложно адаптироваться, отметила директор по развитию корпоративного бизнеса оператора Наталья Талдыкина, поэтому решения в первую очередь пригодятся компаниями малого и среднего бизнеса.
Из-за распространения коронавируса в России вырос спрос на программное обеспечение (ПО) для удаленных рабочих мест – VDI (Virtual Desktop Infrastructure), отмечают эксперты системного интегратора «Инфосистемы джет».
Российские операторы отмечают резкий рост трафика домашнего интернета в связи с распространением коронавируса. Особенно это заметно в Москве, рассказала «Ведомостям» представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева – из деловых центров он переместился в спальные районы: раньше пик нагрузки в спальных районах приходился на 18.00–23.00, теперь она равномерно распределяется по всему дню. По словам Алексея Меркутова из МТС, с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается, говорит он.