Apple представила iPad с поддержкой трекпада
Компания Apple представила обновленную модель планшета iPad Pro с клавиатурой Magic Keyboard. В отличие от Smart Keyboard, использовавшихся на прошлых моделях, новая клавиатура оснащена трекпадом. Apple отмечает, что курсор на планшете не скопирован с системы macOS для компьютеров, а «переосмыслен специально для iPad».
Новый iPad Pro получит новый процессор A12Z Bionic, дополнительную широкоугольную камеру, а также лидар – лазерный сенсор для ориентации в пространстве. Лидар будет использоваться в iPad для приложений дополненной реальности. Клавиатура позволяет регулировать угол наклона планшета и оснащена дополнительным портом USB-C.
Цена нового iPad Pro в России Apple начинается от 69 990 руб. за модель с экраном в 11 дюймов, версия с 12,9-дюймовым экраном в максимальной комплектации стоит 145 990 руб. Клавиатура Magic Keyboard стоит от 27 000 до 31 000 в зависимости от диагонали экрана планшета. Обновление для системы iPadOS с поддержкой трекпада будет доступно 24 мая.