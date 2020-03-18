Apple представила iPad с поддержкой трекпада

Цена нового iPad Pro в России Apple начинается от 69 990 руб. за модель с экраном в 11 дюймов, версия с 12,9-дюймовым экраном в максимальной комплектации стоит 145 990 руб. Клавиатура Magic Keyboard стоит от 27 000 до 31 000 в зависимости от диагонали экрана планшета. Обновление для системы iPadOS с поддержкой трекпада будет доступно 24 мая.