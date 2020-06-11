Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

Amazon ввела мораторий на распознавание лиц по ее технологии полицией США

Ведомости

Amazon ввела годичный мораторий на использование своей технологии распознавания лиц полицией и другими правоохранительными ведомствами в США. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Компания напомнила, что всегда выступала за то, чтобы правительства ввели более строгие правила для регулирования использования технологии распознавания лиц. По ее оценке, годичный мораторий даст конгрессу США «достаточно времени для введения соответствующих правил». «Мы готовы помочь, если нас попросят», — говорится в заявлении Amazon. Компания поставляла свое программное обеспечение для распознавания лиц Amazon Rekognition полицейским департаментам и другим правоохранительным органам США. В сообщении отмечается, что организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением семей по-прежнему смогут по-прежнему использовать технологию Amazon Rekognition для своей работы.

Законопроект о реформе полиции, который запретит использовании федеральными правоохранительными органами технологий распознавания лиц в режиме реального времени, внесли в конгресс США 9 июня конгрессмены от демократической партии, пишет Wall Street Journal. Программное обеспечение для распознавания лиц, отмечает издание, длительное время критиковалось из-за неточностей применения его к афроамериканцам и другим национальным меньшинствам. Но под пристальное внимание полицейская тактика и использование правоохранительными органами технологий распознавания лиц попали в связи с волной общенациональных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского, сообщает WSJ.

9 июня американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц, сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна в письме конгрессу США. Он отметил, что IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека». Компания предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM также заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства.

Ранее по теме: IBM отказалась от разработки систем распознавания лиц на фоне протестов в США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных