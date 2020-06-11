Amazon ввела мораторий на распознавание лиц по ее технологии полицией США
Amazon ввела годичный мораторий на использование своей технологии распознавания лиц полицией и другими правоохранительными ведомствами в США. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Компания напомнила, что всегда выступала за то, чтобы правительства ввели более строгие правила для регулирования использования технологии распознавания лиц. По ее оценке, годичный мораторий даст конгрессу США «достаточно времени для введения соответствующих правил». «Мы готовы помочь, если нас попросят», — говорится в заявлении Amazon. Компания поставляла свое программное обеспечение для распознавания лиц Amazon Rekognition полицейским департаментам и другим правоохранительным органам США. В сообщении отмечается, что организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением семей по-прежнему смогут по-прежнему использовать технологию Amazon Rekognition для своей работы.
Законопроект о реформе полиции, который запретит использовании федеральными правоохранительными органами технологий распознавания лиц в режиме реального времени, внесли в конгресс США 9 июня конгрессмены от демократической партии, пишет Wall Street Journal. Программное обеспечение для распознавания лиц, отмечает издание, длительное время критиковалось из-за неточностей применения его к афроамериканцам и другим национальным меньшинствам. Но под пристальное внимание полицейская тактика и использование правоохранительными органами технологий распознавания лиц попали в связи с волной общенациональных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского, сообщает WSJ.
9 июня американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц, сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна в письме конгрессу США. Он отметил, что IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека». Компания предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM также заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства.