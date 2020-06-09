IBM отказалась от разработки систем распознавания лиц на фоне протестов в США
Американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц, сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна в письме конгрессу США. Он отметил, что IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».
Компания предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM также заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства.
В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. Первые акции прошли 26 мая в Миннеаполисе, позднее они переросли в столкновения и распространились по другим городам США. В Нью-Йорке, Филадельфии, Индианаполисе для сдерживания протестов был введен комендантский час.