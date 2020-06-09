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IBM отказалась от разработки систем распознавания лиц на фоне протестов в США

Ведомости

Американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц, сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна в письме конгрессу США. Он отметил, что IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».

Компания предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM также заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства.

В США с конца мая продолжаются общенациональные акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейского. Первые акции прошли 26 мая в Миннеаполисе, позднее они переросли в столкновения и распространились по другим городам США. В Нью-Йорке, Филадельфии, Индианаполисе для сдерживания протестов был введен комендантский час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных