IBM отказалась от разработки систем распознавания лиц на фоне протестов в США

Компания предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM также заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства.