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СМИ сообщили о визите судебных приставов в московский офис Google

Ведомости

Судебные приставы пришли в офис Google в БЦ «Балчуг Плаза» в Москве, сообщило вечером 13 сентября издание Mash. Информацию подтвердил собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. В Google отказались от комментариев.

По информации Mash, судебные приставы нашли в офисе одного сотрудника на ресепшене. Девушка позвонила адвокату компании, который пояснил, что в Москве находится офис ООО Google, а не материнской Google LLC. В связи с этим судебным приставам могут предоставить только документы, касающиеся деятельности московского офиса Google, сказал адвокат. В Google отказались комментировать эту информацию.

Ранее ТАСС сообщил, что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти административным искам из-за отказа удалять запрещенную информацию. Как пишет агентство, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC за отказ удалять запрещенную информацию и локализовать базы данных российских пользователей на территории страны, достигла 26,5 млн руб. Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн руб. по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн руб. — за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных