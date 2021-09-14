СМИ сообщили о визите судебных приставов в московский офис Google

По информации Mash, судебные приставы нашли в офисе одного сотрудника на ресепшене. Девушка позвонила адвокату компании, который пояснил, что в Москве находится офис ООО Google, а не материнской Google LLC. В связи с этим судебным приставам могут предоставить только документы, касающиеся деятельности московского офиса Google, сказал адвокат. В Google отказались комментировать эту информацию.