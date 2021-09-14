СМИ сообщили о визите судебных приставов в московский офис Google
Судебные приставы пришли в офис Google в БЦ «Балчуг Плаза» в Москве, сообщило вечером 13 сентября издание Mash. Информацию подтвердил собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией. В Google отказались от комментариев.
По информации Mash, судебные приставы нашли в офисе одного сотрудника на ресепшене. Девушка позвонила адвокату компании, который пояснил, что в Москве находится офис ООО Google, а не материнской Google LLC. В связи с этим судебным приставам могут предоставить только документы, касающиеся деятельности московского офиса Google, сказал адвокат. В Google отказались комментировать эту информацию.
Ранее ТАСС сообщил, что мировой суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн руб. по пяти административным искам из-за отказа удалять запрещенную информацию. Как пишет агентство, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC за отказ удалять запрещенную информацию и локализовать базы данных российских пользователей на территории страны, достигла 26,5 млн руб. Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн руб. по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн руб. — за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России.