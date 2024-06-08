Минцифры начало тестировать на «Госуслугах» технологию GPT

О том, что нейросеть GPT могут начать использовать для консультаций на «Госуслугах», Шадаев сообщил в феврале на панельной сессии форума Digital Almaty 2024. Министр отмечал, что нужно развивать «проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления».