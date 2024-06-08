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Минцифры начало тестировать на «Госуслугах» технологию GPT

Ведомости

Министерство цифрового развития России тестирует технологию GPT на портале «Госуслуги», сообщил «РИА Новости» министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Да, мы тестируем две разработки – и "Яндекс", и "Сбер" – сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», – сказал министр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О том, что нейросеть GPT могут начать использовать для консультаций на «Госуслугах», Шадаев сообщил в феврале на панельной сессии форума Digital Almaty 2024. Министр отмечал, что нужно развивать «проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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