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В Китае ракета-носитель потерпела крушение во время испытаний

Ведомости

Китайская коммерческая ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение во время испытаний, сообщает издание China News.

Ракета потерпела крушение в 15:43 по местному времени (10:43 мск). Инцидент произошел из-за неисправности конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом. Как сообщает издание, система ракеты автоматически отключилась, после чего конструкция упала на землю.

Полигон для испытаний находился рядом с городом Гунъи провинции Хэнань. Перед проведением запуска местные власти улучшили меры безопасности, пострадавших в результате неудачного запуска нет.

Tianlong-3 – ракета-носитель, разработанная для обеспечения спутникового интернета в Китае. Характеристики ракеты сопоставимы с Falcon 9 от SpaceX, который имеет диаметр 3,8 м и взлетную массу 590 т. Как отмечает новостной портал Sina Finance, ракету разрабатывала коммерческая аэрокосмическая компания Tianbing Technology. На создание конструкции было выделено более 4 млрд юаней ($552 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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