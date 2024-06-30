В Китае ракета-носитель потерпела крушение во время испытаний

Tianlong-3 – ракета-носитель, разработанная для обеспечения спутникового интернета в Китае. Характеристики ракеты сопоставимы с Falcon 9 от SpaceX, который имеет диаметр 3,8 м и взлетную массу 590 т. Как отмечает новостной портал Sina Finance, ракету разрабатывала коммерческая аэрокосмическая компания Tianbing Technology. На создание конструкции было выделено более 4 млрд юаней ($552 млн).