Китайский зонд впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны

Около 13:41 по пекинскому времени (8:41 мск) аппарат вошел в атмосферу Земли над Атлантическим океаном. Затем он «выпрыгнул» из атмосферы над Индийским океаном, после чего совершил второе торможение. На высоте около 10 км над землей «Чанъэ-6» раскрыл парашют, завершив торможение. Капсула с грунтом приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на посадочной площадке Сыцзыванци. Ее доставят в Пекин для того, чтобы извлечь доставленные образцы.