Китайский зонд впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил образцы грунта с обратной стороны Луны на Землю. Об этом сообщает CCTV.
Около 13:41 по пекинскому времени (8:41 мск) аппарат вошел в атмосферу Земли над Атлантическим океаном. Затем он «выпрыгнул» из атмосферы над Индийским океаном, после чего совершил второе торможение. На высоте около 10 км над землей «Чанъэ-6» раскрыл парашют, завершив торможение. Капсула с грунтом приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия на посадочной площадке Сыцзыванци. Ее доставят в Пекин для того, чтобы извлечь доставленные образцы.
«Чанъэ-6» достиг поверхности Луны 2 июня. Он собирал образцы грунта в бассейне Южный полюс – Эйткен в течение двух дней при помощи роботизированной руки и специального бура. Это самый большой из известных кратеров на Луне. 4 июня аппарат взлетел с с обратной стороны луны с образцами грунта на борту.
В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря того же года аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.