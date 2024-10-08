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Суд США предписал Google открыть магазин приложений для конкурентов

Ведомости

Федеральный судья в Сан-Франциско потребовал от Alphabet Inc. снять ограничения, которые запрещают разработчикам сторонних магазинов конкурировать с Google Play на основе операционной системы Android. Об этом пишет Bloomberg.

Суд вынес постановление, которое вступает в силу 1 ноября. Оно запрещает Google в течение трех лет поощрять разработчиков за эксклюзивную публикацию приложений в магазине, а также платить производителям устройств за предварительную установку магазина приложений или отказ от установки других магазинов. Кроме того, Google должна в течение следующих трех лет предоставить доступ конкурентам.

В конце 2023 г. создатель игры Fortnite, компания Epic Games, одержала победу в антимонопольном процессе против компании Google. Epic Games обвиняла Google в принятии мер по подавлению конкурентов и взимании неоправданно высоких сборов в размере до 30% с разработчиков приложений. Среди обвинений также было то, что Google незаконно связывает магазин Play и биллинговый сервис, то есть разработчики должны были использовать оба сервиса, чтобы их приложения попадали в магазин.

В августе этого года суд постановил, что Google потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Минюст США утверждал, что поисковый гигант платил за антиконкурентные сделки с операторами беспроводной связи, разработчиками браузеров и производителями устройств. Согласно решению, в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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