Суд США предписал Google открыть магазин приложений для конкурентов

В конце 2023 г. создатель игры Fortnite, компания Epic Games, одержала победу в антимонопольном процессе против компании Google. Epic Games обвиняла Google в принятии мер по подавлению конкурентов и взимании неоправданно высоких сборов в размере до 30% с разработчиков приложений. Среди обвинений также было то, что Google незаконно связывает магазин Play и биллинговый сервис, то есть разработчики должны были использовать оба сервиса, чтобы их приложения попадали в магазин.