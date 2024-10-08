Суд США предписал Google открыть магазин приложений для конкурентов
Федеральный судья в Сан-Франциско потребовал от Alphabet Inc. снять ограничения, которые запрещают разработчикам сторонних магазинов конкурировать с Google Play на основе операционной системы Android. Об этом пишет Bloomberg.
Суд вынес постановление, которое вступает в силу 1 ноября. Оно запрещает Google в течение трех лет поощрять разработчиков за эксклюзивную публикацию приложений в магазине, а также платить производителям устройств за предварительную установку магазина приложений или отказ от установки других магазинов. Кроме того, Google должна в течение следующих трех лет предоставить доступ конкурентам.
В конце 2023 г. создатель игры Fortnite, компания Epic Games, одержала победу в антимонопольном процессе против компании Google. Epic Games обвиняла Google в принятии мер по подавлению конкурентов и взимании неоправданно высоких сборов в размере до 30% с разработчиков приложений. Среди обвинений также было то, что Google незаконно связывает магазин Play и биллинговый сервис, то есть разработчики должны были использовать оба сервиса, чтобы их приложения попадали в магазин.
В августе этого года суд постановил, что Google потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Минюст США утверждал, что поисковый гигант платил за антиконкурентные сделки с операторами беспроводной связи, разработчиками браузеров и производителями устройств. Согласно решению, в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд.