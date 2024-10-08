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Приложения «Лаборатории Касперского» больше недоступны в Google Play

Ведомости

Приложения «Лаборатории Касперского» пропали из Google Play, сообщается на сайте IT-компании. Решение связано с запретом правительства США на распространение и продажу ее продуктов после 29 сентября.

«Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play», – отметили в «Лаборатории Касперского». По мнению компании, Google «избыточно трактует решение министерства торговли США».

Для установки приложений и их обновлений в «Лаборатории Касперского» рекомендовали использовать другие мобильные магазины крупных производителей смартфонов, как, например, Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и RuStore. Опытные пользователи могут установить приложения «Лаборатории Касперского» самостоятельно с помощью APK-файлов, добавили в компании.

В июне этого года минфин США ввел санкции против сотрудников «Лаборатории Касперского». Министерство торговли страны запретило компании, ее филиалам и дочерним компаниям предоставлять антивирусное программное обеспечение или услуги по кибербезопасности в США. Утверждается, что транзакции, связанные с «Касперским», представляют «неприемлемый риск для национальной безопасности США».

Министерство торговли также включило «Лабораторию Касперского» в список организаций, которые якобы сотрудничают с российскими военными и разведывательными органами. В ответ на решение ведомств США в «Касперском» заявили, что компания не занимается деятельностью, которая угрожает национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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