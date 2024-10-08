Приложения «Лаборатории Касперского» больше недоступны в Google Play
Приложения «Лаборатории Касперского» пропали из Google Play, сообщается на сайте IT-компании. Решение связано с запретом правительства США на распространение и продажу ее продуктов после 29 сентября.
«Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play», – отметили в «Лаборатории Касперского». По мнению компании, Google «избыточно трактует решение министерства торговли США».
Для установки приложений и их обновлений в «Лаборатории Касперского» рекомендовали использовать другие мобильные магазины крупных производителей смартфонов, как, например, Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и RuStore. Опытные пользователи могут установить приложения «Лаборатории Касперского» самостоятельно с помощью APK-файлов, добавили в компании.
В июне этого года минфин США ввел санкции против сотрудников «Лаборатории Касперского». Министерство торговли страны запретило компании, ее филиалам и дочерним компаниям предоставлять антивирусное программное обеспечение или услуги по кибербезопасности в США. Утверждается, что транзакции, связанные с «Касперским», представляют «неприемлемый риск для национальной безопасности США».
Министерство торговли также включило «Лабораторию Касперского» в список организаций, которые якобы сотрудничают с российскими военными и разведывательными органами. В ответ на решение ведомств США в «Касперском» заявили, что компания не занимается деятельностью, которая угрожает национальной безопасности.