Приложения «Лаборатории Касперского» больше недоступны в Google Play

В июне этого года минфин США ввел санкции против сотрудников «Лаборатории Касперского». Министерство торговли страны запретило компании, ее филиалам и дочерним компаниям предоставлять антивирусное программное обеспечение или услуги по кибербезопасности в США. Утверждается, что транзакции, связанные с «Касперским», представляют «неприемлемый риск для национальной безопасности США».