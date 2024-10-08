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В Мексике построят крупнейший в мире завод по производству суперчипов

Ведомости

Тайваньская компания Foxconn построит в Мексике крупнейший в мире завод по производству суперчипов GB200, сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента корпорации Бенджамина Тинга.

Чипы GB200 будут производить по заказу американской компании Nvidia. Как отмечает Reuters, они являются ключевым компонентом семейства вычислительных платформ нового поколения Blackwell. Графические процессоры компании прежде всего используют для систем искусственного интеллекта.

У Foxconn уже есть крупное производство в Мексике. По последним данным, компания инвестировала более $500 млн в штат Чиуауа. По словам председателя правления Foxconn Янга Лю, производственные возможности компании включают «передовые технологии жидкостного охлаждения и отвода тепла», которые необходимы для дополнения инфраструктуры GB200.

В начале октября Foxconn выпустила отчет за третий квартал текущего года, согласно которому компания получила рекордную квартальную выручку в размере $57 млрд. Динамика, в частности, связана с высоким спросом на чипы и сервисное обслуживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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