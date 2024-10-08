В Мексике построят крупнейший в мире завод по производству суперчипов

У Foxconn уже есть крупное производство в Мексике. По последним данным, компания инвестировала более $500 млн в штат Чиуауа. По словам председателя правления Foxconn Янга Лю, производственные возможности компании включают «передовые технологии жидкостного охлаждения и отвода тепла», которые необходимы для дополнения инфраструктуры GB200.