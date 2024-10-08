В Мексике построят крупнейший в мире завод по производству суперчипов
Тайваньская компания Foxconn построит в Мексике крупнейший в мире завод по производству суперчипов GB200, сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента корпорации Бенджамина Тинга.
Чипы GB200 будут производить по заказу американской компании Nvidia. Как отмечает Reuters, они являются ключевым компонентом семейства вычислительных платформ нового поколения Blackwell. Графические процессоры компании прежде всего используют для систем искусственного интеллекта.
У Foxconn уже есть крупное производство в Мексике. По последним данным, компания инвестировала более $500 млн в штат Чиуауа. По словам председателя правления Foxconn Янга Лю, производственные возможности компании включают «передовые технологии жидкостного охлаждения и отвода тепла», которые необходимы для дополнения инфраструктуры GB200.
В начале октября Foxconn выпустила отчет за третий квартал текущего года, согласно которому компания получила рекордную квартальную выручку в размере $57 млрд. Динамика, в частности, связана с высоким спросом на чипы и сервисное обслуживание.