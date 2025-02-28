Microsoft закроет Skype в мае 2025 года

Отмечается, что в последней предварительной версии Skype для Windows есть сообщение о том, что он не будет доступен с мая. Компания предложила пользователям звонить и общаться в Teams. Далее отображается примечание о том, что некоторое число «ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно». Предполагается, что вывод сделан на основе анализа сведений о контактах пользователя.