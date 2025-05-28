«Роскосмос» и МГТУ создадут систему из 100 наноспутников

26 мая председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По его словам, в рамках нацпроекта «Экономика данных» для развертывания массового производства космических спутников предусмотрено почти 107 млрд руб. За последние два года на субсидирование всей телекомотрасли было направлено 8 млрд руб. из федбюджета. При этом частные инвестиции в отрасль за год выросли до 500 млрд руб. (более чем на 25% по сравнению с предыдущим периодом).