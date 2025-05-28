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«Роскосмос» и МГТУ создадут систему из 100 наноспутников

Ведомости

«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана подписали соглашение о создании системы из 100 малых спутников формата CubeSat. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, наноспутники найдут применение в решении прикладных и научных задач. Планируется разработка широкого спектра российской аппаратуры, включающего как оптические и метеорологические системы, так и средства навигации и ретрансляции.

Дмитриев напомнил, что Россия работает над разработкой транспортной системы с ядерной энергоустановкой. С помощью технологии можно будет доставлять на околомарсианскую орбиту до 10 т полезной нагрузки. Система, по словам главы РФПИ, «открывает принципиально новые горизонты для дальних космических миссий».

Кубсат (CubeSat) – это формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса. Самый маленький кубсат выглядит как кубик с гранью в 10 см и массой не более 1,5 кг.

26 мая председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По его словам, в рамках нацпроекта «Экономика данных» для развертывания массового производства космических спутников предусмотрено почти 107 млрд руб. За последние два года на субсидирование всей телекомотрасли было направлено 8 млрд руб. из федбюджета. При этом частные инвестиции в отрасль за год выросли до 500 млрд руб. (более чем на 25% по сравнению с предыдущим периодом).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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