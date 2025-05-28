«Роскосмос» и МГТУ создадут систему из 100 наноспутников
«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана подписали соглашение о создании системы из 100 малых спутников формата CubeSat. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, наноспутники найдут применение в решении прикладных и научных задач. Планируется разработка широкого спектра российской аппаратуры, включающего как оптические и метеорологические системы, так и средства навигации и ретрансляции.
Дмитриев напомнил, что Россия работает над разработкой транспортной системы с ядерной энергоустановкой. С помощью технологии можно будет доставлять на околомарсианскую орбиту до 10 т полезной нагрузки. Система, по словам главы РФПИ, «открывает принципиально новые горизонты для дальних космических миссий».
Кубсат (CubeSat) – это формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса. Самый маленький кубсат выглядит как кубик с гранью в 10 см и массой не более 1,5 кг.
26 мая председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. По его словам, в рамках нацпроекта «Экономика данных» для развертывания массового производства космических спутников предусмотрено почти 107 млрд руб. За последние два года на субсидирование всей телекомотрасли было направлено 8 млрд руб. из федбюджета. При этом частные инвестиции в отрасль за год выросли до 500 млрд руб. (более чем на 25% по сравнению с предыдущим периодом).