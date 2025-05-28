Правительство утвердило стратегический план развития связи до 2035 года

Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Сам план содержит всего 45 мероприятий с целью обеспечить развитие и модернизацию отрасли связи. Об утверждении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин 26 мая на стратегической сессии, посвященной развитию отрасли связи.