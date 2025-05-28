Правительство утвердило стратегический план развития связи до 2035 года

Правительство утвердило стратегический план развития связи до 2035 годаОн включает мероприятия, необходимые для достижения целей нацпроекта «Экономика данных»
Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Сам план содержит всего 45 мероприятий с целью обеспечить развитие и модернизацию отрасли связи. Об утверждении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин 26 мая на стратегической сессии, посвященной развитию отрасли связи.
Утвержденный план состоит из девяти разделов, посвященных развитию инфраструктуры связи, снижению издержек операторов, распределению ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи, расширению поддержки производства и внедрения российского телекомоборудования, созданию и модернизации российских спутниковых группировок связи и вещания, подготовке кадров и международному сотрудничеству.
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