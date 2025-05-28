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Правительство утвердило стратегический план развития связи до 2035 года

Он включает мероприятия, необходимые для достижения целей нацпроекта «Экономика данных»
Ника Сизова
Мария Арялина
Пресс-служба правительства России
Пресс-служба правительства России

Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г. Сам план содержит всего 45 мероприятий с целью обеспечить развитие и модернизацию отрасли связи. Об утверждении сообщил председатель правительства Михаил Мишустин 26 мая на стратегической сессии, посвященной развитию отрасли связи.

Утвержденный план состоит из девяти разделов, посвященных развитию инфраструктуры связи, снижению издержек операторов, распределению ресурсов сетей связи между потребителями услуг связи, расширению поддержки производства и внедрения российского телекомоборудования, созданию и модернизации российских спутниковых группировок связи и вещания, подготовке кадров и международному сотрудничеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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