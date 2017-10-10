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Владимир Штанов
Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Hino зарулила в Подмосковье

«Дочка» Toyota будет выпускать грузовики в Химках

Это позволит Hino претендовать на господдержку

Производство мало- и среднетоннажных грузовиков Hino начнется в середине 2019 г., мощность завода составит 2000 машин в год. Об этом 9 октября сообщило правительство Московской области. Производство стоимостью около 1 млрд руб. разместится в Химках. Проект будет реализовывать компания «Хино моторс сэйлс» (дистрибутор Hino в России), принадлежащая японским Hino Motors, Mitsui & Co.

«Мы решили построить завод именно в Московской области – регионе, обладающем самым большим спросом на грузовики, имеющем также высококвалифицированный персонал», – заявил исполнительный вице-президент Hino Motors, Ltd Сатору Мори, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона. Выбор места также связан с близостью федеральной трассы и аэропорта «Шереметьево», добавил он.

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